DR-stjerne: Frygter mine børn ender i noget skidt

I DR-dramaserien 'Når støvet har lagt sig' gør Julie Agnete Vang i rollen som Camilla, alt hvad hun kan for at samle sin familie efter det frygtelige terrorangreb i København.

Med en mand i choktilstand, en datter, der føler sig overset, og en søn, der kæmper med et hashmisbrug, har hun det ikke nemt.

- Camilla kæmper hele vejen for at holde sammen på familien, for der er ikke andre, der gør det, forklarer Julie Agnete Vang, der selv har to bonusdrenge på 11 og 8 år og en biologisk datter på 4.

Rollen som mor ligger hende derfor ikke fjernt. Og det gør angsten for, at der skal ske hendes børn noget, eller at de kommer ud i noget snavs, heller ikke.

- Det er jo ens værste frygt. Som mor til en pige kan jeg godt være præget af frygten for, at hun møder den forkerte mand eller kvinde, hvor hun bliver følelsesmæssigt svigtet.

- Med drengene er jeg mere bekymret for, at de kommer til at tage stoffer og gøre alt det, man jo ikke selv gjorde som ung. Min største frygt er, at mine børn skulle ende i noget skidt, de ikke selv kan komme ud af, siger skuespillerinden.

Privat er hun gift med skuespilleren Thomas Voss.

Modsat Camilla og ægtemanden Morten, der i serien har forskellige syn på, hvordan de bedst håndterer sønnens misbrug, er Julie Agnete Vang og hendes mand på samme side, når det gælder, hvordan de skal opdrage deres børn.

- Vi er heldigvis enige, men jeg kender mange forældrepar, der er vanvittigt forskellige. De kan godt elske hinanden helt vildt, men når der opstår en udefrakommende problematik, så kan det skille dem ad, fortæller Julie Agnete Vang.

- I serien handler vores lille historie om, hvorvidt et ægteskab kan holde, når den, de elsker allermest, deres lille barn, ryger ud i noget snavs. Kan man holde til det, når man ser så forskelligt på det?, spørger hun retorisk.

Ikke altid forældrenes skyld

For Julie Agnete Vang er det også en vigtig pointe i serien, at et barn godt kan ende i noget snavs, selv om forældrene har gjort alt, hvad de kunne.

- Det er ikke altid forældrenes skyld. Det er forældrenes ansvar at passe på deres børn, men man kan ikke skælde sig selv ud over, at ens barn pludselig tager en retning, der ikke giver mening, siger hun.

'Når støvet har lagt sig' sendes søndag klokken 20.00 på DR1.