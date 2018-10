DR-stjerne har mødt sin dobbeltgænger: Kan du se ligheden?

- Det var meget underligt at møde en, der ligner en så meget. Virkelig.

Sådan lyder det fra Stéphanie Surrugue nogle timer efter, DR-profilen har mødt den kvinde, der til forveksling ligner den 41-årige reporter.

Lise Langkilde hedder Stéphanies dobbeltgænger, som er kendt fra TV2-programmet 'CPH Lufthavnen', hvor man fulgte Lises arbejde med at få SAS-passagerer sikkert afsted mod deres destination.

Nu har de to kvinder mødt hinanden for første gang i virkeligheden, da Stéphanie tirsdag havde billet til det samme fly, som Lise Langkilde havde ansvaret for. DR-værten var advaret på forhånd.

- Hun skrev til mig på messenger, at i dag sker det. Vi har skrevet sammen nogle gange, da vi er blevet forvekslet virkelig mange gange. Det var sjovt at mødes. Derfor blev jeg nødt til at tage et billede, lyder det fra Stéphanie Surrugue, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Lise Langkilde startede med at skrive til Stéphanie for nogle år siden, da SAS-medarbejderen var bange for at virke arrogant på vegne af sin dobbeltgænger.

- Lise var så sød at skrive, at folk vinker til hende, fordi de tror, at hun er mig. Hun ville ikke virke arrogant, så hun vinker tilbage. Det synes, jeg er god stil, lyder fra Stéphanie Surrugue.

Stéphanie Surrugue har et særdeles nært forhold til Lises fætter Johannes Langkilde, som er vært på 'TV-avisen', og de to journalister var begge korrespondenter i USA på samme tid.

Stéhanie genkendt som Lise

Det er ikke kun Lise, der må tage mod rosende ord fra danskere, der tror, hun er Stéphanie Surrugue. DR-værten opholder sig meget i lufthavne, og det er sket før, at folk tror, Stéphanie kan svare på spørgsmål om lufthavnen.

- Jeg bruger mange timer i lufthavne, og nogen tror, jeg er Lise. Det virker jo også oplagt, når vi ligner hinanden så meget, og mange ved, hun arbejder i lufthavnen, fortæller Stéphanie Surrugue.

I dag var så dagen, hvor de to kvinder mødtes, og det var en meget speciel oplevelse, da de er blevet forvekslet i flere år.

Stéphanie Surrugue virker stadig helt paf over det sjove møde, da Ekstra Bladet taler med DR-darlingen.

- Jeg forstår det stadig ikke helt. Det er jo helt vildt, at man kan ligne hinanden så meget. Jeg ligner ikke min egen søster så meget. Det var et sjovt møde, men meget underligt på samme tid. Lise fik en ordentlig krammer, afslutter Stéphanie Surrugue.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Lise Langkilde, men desværre uden held.

