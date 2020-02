DR-stjerne om lesbisk rolle: Vi havde en helt naturlig gnist

Da Lotte Andersen gik til casting på DR-serien 'Når støvet har lagt sig', var det en helt specifik ting, hun blev målt på.

Det vigtigste for rollen var nemlig, at hun havde en naturlig kemi med Karen-Lise Mynster, som hun spiller gift med i serien.

- De ledte efter en makker til hende, og vi havde bare en pissegod kemi, forklarer 56-årige Lotte Andersen.

De to skuespillerinder havde aldrig spillet over for hinanden, før de fik rollerne i DR-serien.

Derfor mødtes de privat og tog det i egne hænder at udforske den kemi, der var mellem dem, og sørge for at kunne bruge den på optagelserne.

Karen-Lise Mynster i 'Når støvet har lagt sig'.

- Der var en umiddelbar gnist imellem os. Jeg kan godt lide Karen-Lise og har stor respekt for de ting, hun har lavet, og hun har det på samme måde med mig. Så griber man fat i den umiddelbare gnist og lyst, man har til hinanden, og bruger den, forklarer Lotte Andersen.

- Vi er begge dybt professionelle mennesker, der hurtigt kom ind under huden på det og blev enige om, hvordan tingene skulle være, siger hun.

Går med gnisten

I serien spiller Lotte Andersen rollen som Stina, en psykiater, der netop er gået på pension og glæder sig til, at hendes kone, der er politiker, går af og helliger sig deres ægteskab.

I seriens tredje afsnit, der blev sendt søndag aften, ser man de to kvinder i en erotisk og lidenskabelig stund.

- Det var så nemt at forestille sig med Karen-Lise. Man tager bare en gnist, der er der i forvejen, og går med den. Og så er man jo meget professionel i sådan nogle scener: 'Nu skal du holde mig her', og 'du må godt tage fat der'. Hertil og ikke længere, og så arbejder vi med det, siger skuespillerinden.

Hun har nydt at få lov at portrættere kærlighed og lidenskab i en aldersgruppe og en konstellation, der ellers ikke har fået meget opmærksomhed i bedste sendetid.

- Det er sjovt, at det er sådan lidt tabubelagt. Det findes jo derude. Der findes kærlighed mellem to ældre kvinder, og det findes ret meget, tror jeg. Det er jo ikke usædvanligt, så det skal man gå ind i. Og nu var der en mulighed for det, så det var vi med på. Svesken på disken, siger Lotte Andersen og smiler.

'Når støvet har lagt sig' sendes søndag klokken 20.00 på DR1.