DR-stjerne trækker stikket: - Jeg er sindssygt træt

Simon Sears tager en pause fra arbejdet for at fokusere på sin lille søn

For et par uger siden blev den 35-årige skuespiller Simon Sears, der er bedst kendt for sin rolle som Christian i DR-hitserien 'Herrens Veje', far for anden gang.

Den seneste tid har derfor stået på søvnløse nætter, bleskift og vuggeviser i massevis for skuespilleren.

Det kan mærkes på energiniveauet.

Det fortalte Simon Sears, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til gallapremieren på filmen 'Danmarks sønner' i Imperial i København.

- Det går rigtig godt med den lille. Jeg er sindssygt træt, for det er ikke meget søvn, man får med sådan en lille en. Men det hele er gået godt, og vores lille søn har fået navnet Marlon, forklarede Simon Sears med et stort smil, da Ekstra Bladet mødte til gallapremieren på 'Danmarks sønner' i Imperial i København.

Snart tager Simon Sears derfor en velfortjent pause fra arbejdet som skuespiller.

- Jeg går på barsel lige om lidt i en måned, hvor der bliver tid til at have fuld fokus på familien. Og så skal jeg i gang med en ny stor film i august. Jeg kan ikke sige så meget om den, men det bliver spændende, lød det fra skuespiller.

Dejligt og vidunderligt

Til Ekstra Bladet har Simon Sears tidligere fortalt, at han er lykkelig for, at de nu er en familie på fire.

Det er dejligt og vidunderligt. Det er jo en gave til livet.

Direkte adspurgt hvordan det er at blive far for anden gang, lyder det.

- Der er ikke den store forskel. Det er den samme følelse. Nu er man bare forelsket i to små mennesker i stedet for ét. Han er, som alle forældre vel synes, at deres børn er: sød, smuk, vidunderlig og rask, hvilket jo er det vigtigste, siger Simon Sears.

I den prisvindende 'Herrens veje' spiller Simon Sears præstesønnen Christian. En rolle han både i 2018 og 2019 var nomineret til en Robert for i kategorien bedste mandlige birolle.

I serien spiller han blandt andre over for Lars Mikkelsen og Morten Hee Andersen.