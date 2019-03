DR-vært advarer: Rygterne er løgn

Lige i øjeblikket florerer der en række falske reklamer på internettet og på de sociale medier, hvori den kendte DR-vært Ulla Essendrops navn bliver misbrugt.

I reklamerne hævdes det blandt andet, at Ulla Essendrop er stoppet som vært på 'Aftenshowet' for i stedet at starte et cremefirma.

Men reklamerne er falske, og det har nu fået Ulla Essendrop til at reagere.

På sin Instagram-profil advarer hun sine følgere om ikke at hoppe på de falske reklamer.

'Rygterne om mit stop er stærkt overdrevne. Flere seere har i de forgangne dage gjort mig opmærksom på, at der florerer historier om at jeg indstiller tv-karrieren (for at starte et cremefirma, berettes det). Jeg ved ikke hvem der står bag disse rygter og hvorfor de er fabrikeret, men de er under alle omstændigheder usande. Hvis I støder på lignende opslag vil det være en stor hjælp hvis I sender et screendump og/eller anmelder det', skriver Ulla Essendrop på sin profil.

Stoppet på gaden

Til Ekstra Bladet fortæller Ulla Essendrop, at hun første gang blev gjort opmærksom på reklamerne af en fremmed mand på gaden.

- Der var en ældre mand, der stoppede mig på gaden og sagde, at han var ked af, at jeg stoppede på 'Aftenshowet'. Det blev jeg meget overrasket over, for jeg skulle jo ingen steder, lyder det fra tv-værten.

- Efterfølgende er jeg så blevet kontaktet af flere seere, der har set de her reklamer og sender billeder af dem til mig. De fleste af dem, der skriver, har gennemskuet, at det er et scam, og at det ikke passer, men der er også nogle, der falder i fælden, selvom det er en stor løgn, fortsætter hun.

Ulla Essendrop advarer danskerne om de falske reklamer. Arkivfoto

De må kede sig

Ulla Essendrop undrer sig især over, hvem der står bag reklamerne, og hvad de får ud af at bruge netop hendes navn.

- Det er jo ikke, fordi det er synd for mig, eller jeg sidder og hyler over det. Men jeg bliver meget nysgerrig på at finde ud af, hvem der står bag, og hvad deres motivation er med at dele de her falske rygter. Jeg er jo ikke den første, det er sket for. Min kollega Kåre Quist har også været ude for noget lignende for nylig. Der må virkelig være nogen, der keder sig, for det har jo intet formål at skrive, at jeg stopper på tv for at sælge creme, fortæller Ulla Essendrop.

- Det er da ærgerligt, at der går rygter, der ikke passer. Det ville også være en ærgerlig situation, hvis mine chefer så det og tænkte, at det passede, når jeg ikke har fortalt dem, at jeg 'stopper', siger hun videre om de falske reklamer.

Hun advarer derfor også danskerne om at hoppe på de falske rygter.

- Jeg kender godt selv til det der med, at man hurtig ser noget på nettet og ikke får det afkodet og tænker, at det er rigtigt. Det er jo super ærgerligt, og jeg kan sagtens forstå, at det for nogle ligner en rigtig nyhed. Men det passer altså ikke. Man kan ofte se det på, at det er virkelig dårlig dansk. Det er tydeligt, at meget af det har været gennem Google Translate, siger Ulla Essendrop.

Reagerer på sagen

Ulla Essendrop har valgt at give sagerne om de falske reklamer videre til juristerne i DR.

- Jeg har sagt det til presseafdelingen og juraafdelingen i DR, så de sidder og samler til bunke med mig og mine andre kolleger, der har været ude for noget af det samme. Så må vi se, om vi kan finde ud af, hvor det stammer fra.

Hun opfordrer de danskere, der må støde på en falsk reklame, som omhandler hende, til at sende et billede af det videre til hende.

- På den måde kan jeg sende det videre, og så kan vi få et overblik over, hvor det kommer fra, og hvor omfattende det er.

Ulla Essendrop er langtfra den første kendte dansker, der har fået sit navn misbrugt i en falsk reklame. Ekstra Bladet har tidligere blandt andre skrevet om Sofie Linde og Chili Klaus, der har oplevet lignende problemer.