DR-vært bakker Sofie Linde op: Det skete også for mig

Tv-vært Sofie Linde har skabt stor debat, siden hun brugte sin værtsrolle på Zulu Comedy Galla 2020 til at fortælle åbent om en episode til en julefrokost, da hun netop var startet på DR.

Her afslørede hun, at en 'tv-kanon', som hun ikke nævnte ved navn, ville have et blowjob, ellers ville han 'smadre hendes karriere'. Sofie Linde afviste kravet - men fik alligevel en stor karriere i tv-branchen.

Tirsdag fik hun så støtte af en gruppe kvinder, der alle er ansat på TV2. Kvinderne er gået i gang med at indsamle beretninger om sexchikane og underskrifter fra andre kvinder i mediebranchen. Det skriver Jyllands-Posten.

I kølvandet på indsamlingen har DR-vært Iben Maria Zeuthen valgt at gå til tasterne på de sociale medier.

Se også: TV2-kvinder støtter Sofie Linde: 'Vi oplevede det også'

Her fortæller hun, at også hun har haft krænkende oplevelser i sin tid på DR.

'Jeg drømmer om dig og mig nøgne på en seng med åbne vinduer og hvide lagener,' indleder hun sit skriv.

'Noget lignende sendte en chef på Danmarks Radio mig i midten af 00'erne i en sms, der tikkede ind på min Nokia, mens jeg stod ved siden af min far, og vi var ved at dække bord i sommerhuset. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvem det drejede sig om, for dette skal ikke tænkes som en konkret personalesag,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg skriver det for at vise, at problemet er generelt, for at vise at ingen skal sige til Sofie Linde, at hendes udsagn mest handler om hende selv. Det handler om mange af os. Jeg vendte telefonen væk fra min far, og undrede mig derefter over, hvor manden havde mit nummer fra. Men så kom jeg i tanke om, at det stod i DR’s interne arkiver,' lyder det fra Iben Maria Zeuthen.

35-årige Iben Maria Zeuthen er i dag blandt andet vært på P1. Arkivfoto: Christian Bang

Gik ikke videre med det

Den 35-årige radiovært fortæller, at hun ligesom Sofie Linde ikke gik videre med sagen af en bestemt grund.

'Jeg gik ikke videre med sagen dengang, fordi jeg mest af alt var flov. Beskeden måtte jo bunde i et eller andet, jeg havde udstrålet, tænkte jeg,' skriver hun videre.

Herefter fortsætter Iben Maria Zeuthen med at komme med en opsang i kølvandet på Sofie Lindes opråb. Zeuthen mener nemlig, at der er kommet for meget fokus på den enkelte sag i stedet for det større billede.

'Nu har vi en enestående mulighed. Ikke nødvendigvis for at oute konkrete personer, men for at sige at det ikke handler om enkelte sager, for at fjerne ansvaret og skylden fra den det går ud over, og for at tale om løsninger og muligheder: hvordan kan arbejdspladserne blive endnu tryggere i fremtiden?' lyder det fra Zeuthen, der fortsætter:

'Nogle af mine bedste chefer nogensinde hev mig fx ind til et møde, hvor de direkte spurgte: Har vi nogensinde krænket dig ubevidst? Til det måtte jeg svare nej. Men hvor var jeg glad for at de spurgte.'

Sofie Linde vakte stor opsigt til Zulu Comedy Galla, hvor hun afslørede, at hun har været udsat for sexchikane af en 'stor kanon' på DR, da hun var 18. Foto: Mogens Flindt

Se også: Kvindesag kuppede komikken

Ifølge Iben Maria Zeuthen har hun i langt størstedelen af tiden følt sig godt behandlet på sin arbejdsplads, men hun understreger, at hun samtidig føler et ansvar for at stå frem og sige, at Sofie Lindes historie ikke er endestående.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Iben Maria Zeuthen, men hun oplyser, at hun ikke har tid til at give en uddybende kommentar.