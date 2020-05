DR-vært: - Det har jo været helt sindssygt

DR holdt onsdag pressemøde, hvor kanalen fortalte, hvordan situationen er for de mange tv-produktioner, der har været - og stadig er - påvirket af coronavirussen og den nye virkelighed, siden virussen ramte verden.

Her kom det blandt andet frem, at 'Aftenshowet' vender tilbage fra mandag 4. maj, og det glæder Mark Stokholm, der var vært på onsdagens pressemøde. Det siger han, da Ekstra Bladet efterfølgende taler med ham over telefonen.

47-årige Mark Stokholm har stadig været på skærmen, når DR1 i stedet for 'Aftenshowet' har sendt 'Danmark derhjemme', men det har været en speciel situation for den rutinerede tv-vært.

- Den har jo været ligesom for rigtig mange andre mennesker. Den har været spændende, vild og virkelig underlig. Hvis man skal være jubeloptimist og finde gode ting i det, så lærer man jo pludselig at gøre tingene på nye måder, når man bliver nødt til det, og man løser det jo, og det er en ret fed oplevelse, siger han og fortsætter:

- Men det har jo været sindssygt. Det har været vildt. Jeg laver lige nu fjernsyn, hvor jeg sidder derhjemme og forbereder mig og taler i telefon og over FaceTime - og hvad det ellers hedder - med mine kolleger, redaktør og producerer, som også sidder hjemme. Og så tager jeg ind i studiet, hvor jeg kun er sammen med gæsterne, der sidder på flere meters afstand, og en makeup-artist. Alle andre sidder i produktionen, og dem er jeg slet ikke sammen med. Det er meget mærkeligt.

Selvom det ikke bliver helt som normalt, når 'Aftenshowet' fra på mandag igen sender, så glæder Mark Stokholm sig især til at have en kollega ved sin side - på behørig afstand.

- Det kommer heldigvis til at betyde, at vi bliver to værter igen. Det bliver hyggeligt at sidde med en kollega igen, selvom det bliver på afstand, siger Mark Stokholm.

- Der er jo stadig sikkerhedsforanstaltninger, der skal være opfyldt. Vi skal have en fornuftig afstand både mellem værter og gæster, så vi ikke sætter gang i smittekæden igen. Så det bliver noget med at sidde i hver sin position i studiet. Det bliver tv-udgaven af at være sammen hver for sig. Men vi kommer til at være to værter, og det bliver godt. Det er jo fornøjelsen ved at lave det program, at man sidder der med en god kollega og kan skabe noget god stemning og fortælle gode historier.

En stor pionerånd

Mark Stokholm har i den seneste tid stået i samme situation som en masse andre danskere, der har arbejdet hjemme, mens skoler, daginstitutioner og kontorer har været lukket.

- Jeg har to børn, der bor hjemme - den ene går i gymnasiet og den anden i sjette klasse, så de er jo stadig hjemme og er ikke startet i skole igen. Så det har handlet om at få det til at fungere. Min kone driver egen virksomhed og har også været nødt til at arbejde rigtig meget hjemme.

- Så det har handlet om at få en hverdag til at fungere med fire mennesker, der skal arbejde derhjemme og holde møder på computeren. Så der har været meget: 'Ej, du larmer', 'Kan du ikke gå ind ved siden af?' og 'Jeg går i kælderen!' Så på den måde har det været crazy, griner han.

'Aftenshowet'-holdet fandt nye måder at få sendt tv til danskerne i en lidt anden form, og på samme måde har en lang række andre danske privatpersoner og virksomheder fundet nye måder at gøre tingene på.

Og Mark Stokholm har været imponeret over, hvordan vi indtil nu har klaret coronakrisen i Danmark.

- Der har været en stor pionerånd blandt danskerne. Vi er blevet udsat for noget så vildt og så stort, og på trods af de kæmpe konsekvenser det har haft, har vi har på en eller anden måde bare været nødt til at erkende, at det kan vi jo ikke gøre noget ved. Vi må bare indordne os og finde nye veje. Jeg synes sgu, at det er ret stort, siger han.