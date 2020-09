DR-vært får vildt nyt navn

Før hed han Casper Bach Hegstrup, nu hedder han Goodluck Casper Bach Hegstrup. Det nye fornavn har radioværten fået, fordi han i mange år har følt sig forbundet til navnet. Navnet kommer af det engelske 'good luck', som betyder held og lykke.

Til Ekstra Bladet fortæller Goodluck Casper, som er hans nye kaldenavn, at han under en meditation besluttede sig for, at det var nu han skulle ændre sit navn.

- Jeg sad en dag og træk vejret og sendte mig selv afsted ud i universet, og så tænkte jeg 'hold kæft mand, nu er det nu', og så gik jeg ud og gjorde det lige bagefter og sendte ansøgningen. Det er måske lidt spacey, fortæller han.

For at få ændret sit navn, har Goodluck Casper sendt en ansøgning via borger.dk med sit NemID. Det er en beslutning, som har været undervejs længe.

- Det er noget, jeg har heddet i lang tid blandt venner og sådan, fordi jeg for mange år siden lavede noget musik, også skulle jeg kalde mig et eller andet. Jeg havde ikke særlig meget selvtillid, og jeg var meget anspændt omkring det, og tænkte jeg, at jeg ville give mig selv et venligt skub ud af reden og sende mig selv afsted med lidt god held og lykke, og så valgte jeg at kalde mig for Goodluck Casper, forklarer han.

- Så blev det ikke til så meget mere med det musik, men så har jeg bare gået med det navn inde i mig og har haft det som sådan en makker indeni, når jeg følte, at jeg ikke stolede eller troede nok på mig selv, så var jeg sådan, 'du sgu god nok makker, Goodluck Casper', siger han videre.

Delte meninger

Goodluck Casper fortæller, at det nye navn er blevet taget godt imod af de fleste.

- På mit arbejde og blandt mine kollegaer og venner, der synes jeg, det er blevet taget rigtig godt i mod. Mange kom hen meget anerkendende og sagde 'hey, hvor er det fedt, du har skiftet navn og tillykke med det og good luck', og gav mig en krammer, fortæller radioværten, men ikke alle har været udelukkende positive.

- Der er andre, som er lidt mere forbeholdende overfor det og sådan 'hvorfor, hvad laver du, og det skal jeg lige vænne mig til', siger han.

Goodluck Casper synes også selv, at hans nye navn er lidt sjovt.

- Hvis jeg havde gjort det for nogle år siden, så havde jeg nok ikke kunne stå lige så meget ved det, som jeg gør nu. Så havde det måske været lidt mere for sjov-agtigt eller som en joke. Det er jo også grinern at hedde. Det jo fedt bare at hedde Goodluck Casper, griner han.

På P6 Beat er Goodluck Casper blandt andet vært på 'Farrock på P6 Beat' og 'P6 Beat elsker'.