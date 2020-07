DR-vært fødte 12 dage efter termin: - En tikkende bombe

Vejrværten Louise Gade Sig glæder sig over, at hun nu kan kalde sig mor til tre

Louise Gade Sig måtte vente lidt ekstra tid, før hun kunne kalde sig mor til tre, men onsdag 22. juli skete det endelig.

Her fødte DR-vejrværten nemlig en sund og rask pige på 53 centimeter og 3800 gram. Den glædelige nyhed har hun delt med sine følgere på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller Louise Gade Sig, at alt gik godt - da fødslen langt om længe gik i gang.

'Alt i alt fint. Jeg plejer at føde lige omkring terminsdatoen, men denne gang gik jeg 12 dage over termin og var ved at gå til af utålmodighed til sidst. En tikkende bombe på flere plan. Men da fødslen endelig kom i gang, gik det stærkt. Der var nærmest tale om en ve-storm, hvilket jo er ret passende, når jeg er vejrvært,' skriver hun og tilføjer en blinkende smiley.

'Den aktive fødsel tog kun en halv time, så det var heftigt og hæsblæsende til sidst, men helt fint med mig at få den mest smertefulde del hurtigt overstået. Og så den der følelse når man får smækket sin nyfødte, varme, fugtige baby op på brystet - den er så vanvittig vild og lige fantastisk hver gang.'

Se også: Realitystjerne efter dramatisk fødsel: - Det var surrealistisk

Søvnunderskud på størrelse med Lolland-Falster

Den første tid efter fødslen er også gået godt, lyder det fra vejrværten.

'Indeni er dagene gået med at forsøge at begribe miraklets omfang: at være gravid med, føde og blive mor til tre sunde døtre tøffer alligevel ind på pointtavlen som det vildeste, der er overgået mig,' skriver hun og fortsætter:

'Udadtil er dagene gået med at præsentere det lille, nye væsen for den nærmeste familie og dejlige naboer. Mit søvnunderskud på størrelse med Lolland-Falster er blevet bearbejdet af adrenalin-rester fra fødslen og små lure i dagtimerne.'

Louise Gade Sig og hendes mand, Morten, har i forvejen døtrene Leonora og Madelin på fem og tre år. Og de to børn har taget rigtig godt imod lillesøsteren, fortæller værten.

'Som flergangsforældre fylder de ældre børns reaktion jo nærmest mere end selve den nye baby i den første tid. Morten og jeg forsøger at gøre alt, hvad vi kan, for at de ældste ikke skal føle sig tilsidesat eller mindre værd. Jeg håber, vi lykkes med det,' skriver hun og fortsætter:

'Lillesøster bliver i hvert fald overdynget af kys og opmærksomhed fra sine storesøstre, så det er umiddelbart en flot begyndelse på noget, der forhåbentlig kan blive et stærkt og livslangt søsterbånd.'

Se også: Hitsangerinde vender tilbage som DR-vært

Hænderne - og hjerterne - fulde

Louise Gade Sig fortæller, at de første dage dog har været lidt hårde med tre børn, som alle har forskellige behov.

'For baby eller ej, så tager familielivet sig jo den frihed at gå videre med alt, hvad det indebærer af vasketøj, madlavning og børneudflugter midt i sommerferien. Vi har hænderne fulde, men så skulle du se vores hjerter!' skriver hun og fortæller, at hun dog alligevel har taget det hele roligt mentalt.

'Da jeg blev mor til vores ældste datter, brugte jeg en del mental krudt på at finde mig til rette i rollen som mor. På den måde er erfaringen fantastisk. Vi ved efterhånden, hvad forældreskab handler om på godt og ondt, og det giver en stor ro,' slår hun fast.

Nu kan Louise Gade Sig og resten af familien fokusere på at nyde det sidste af sommeren og give det nyeste medlem en god start på livet.