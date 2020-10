DR-vært fyret efter sager om sexchikane

Mads Aagaard Danielsen er færdig i DR. Det oplyser kanalen i en mail til Ekstra Bladet.

'P1-vært Mads Aagaard Danielsen er nu – efter først hjemsendelse, undersøgelse og siden obligatorisk høringsperiode på to uger – afskediget på baggrund af manglende tillid til ham og hans varetagelse af opgaven som vært og programmedarbejder i DR,' lyder det i mailen.

Ekstra Bladet kunne torsdag 8. oktober fortælle, at en DR-vært var blevet hjemsendt på grund af en række henvendelser omkring ham, men det var ikke muligt at få Mads Aagaard Danielsen i tale på daværende tidspunkt.

Henrik Bo Nielsen, der er direktør for DR Kultur, Børn og Unge, bekræftede over for Ekstra Bladet, at en vært var blevet sendt hjem, mens DR var gået i gang med at foretage en grundig undersøgelse af sagerne.

Tre dage senere stod 12 kilder frem i Berlingske og fortalte, at de var blevet udsat for krænkelser, trusler og chikane af forskellig art af DR-værten, der senest har været vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og 'DM i hadbeskeder'.

DR undskylder

Mads Aagaard Danielsen har arbejdet på DR i seks år. Inden da arbejdede han som journalist og vært på Radio24syv i to år, fremgår det af hans LinkedIn-profil.

I august 2019 blev DR orienteret om, at Mads Aagaard Danielsen havde en truende og aggressiv adfærd. Alligevel fortsatte han som vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og 'DM i hadbeskeder', og DR valgte ikke at gøre noget ved sagen, skrev Berlingske.

DR er blevet stærkt kritiseret for håndteringen, og kanalen erkender, at der er blevet begået fejl.

'Selve håndteringen og den manglende orientering opad i DR er stærkt beklagelig. DR har givet en uforbeholden undskyldning til de berørte i sagen, og en række handlinger iværksættes,' står der i mailen, der fortsætter:

'For at sikre, at chefer i DR nu og fremadrettet har fuldt fokus på at håndtere sager som denne korrekt, vil eksterne rådgivere snarest træde til og bidrage til initiativer med det formål. Ledelsen vil tydeliggøre chefernes handlepligt i sager som disse.'

'Sammen med de faglige organisationer i DR lanceres en række yderligere tiltag, herunder opdaterede retningslinjer for, hvordan episoder med krænkelser håndteres, ligesom et nyt adfærdskodeks er i høring hos alle husets medarbejdere. Flere tiltag vil følge i den kommende tid, ligesom eventuelle nye oplysninger vil blive undersøgt på rette vis.'

Mads Aagaard: Jeg vil søge hjælp Mads Aagaard Danielsen vil overfor Berlingske ikke kommentere de konkrete sager, men skriver i en besked: 'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske. Ekstra Bladet har flere gange i den forløbende uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen. Ekstra Bladet har været i kontakt med en række af de kvinder, der står frem og fortæller krænkende oplevelser om Mads Aagaard i Berlingske. De har ikke ønsket at fortælle yderligere om deres oplevelser til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har igen mandag forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen, men det har ikke været muligt.