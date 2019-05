DR-vært helt smadret: Det er så hårdt

Tv-værten Petra Nagel er mentalt udkørt efter at have været alene med sin søn i mere end to uger

Livet som mor er ikke altid nemt. Især ikke hvis man står alene med barnet på armen.

Det ved DR-værten Petra Nagel, der er kendt fra programmerne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby'.

Hun har de seneste 17 dage ageret alenemor for sin etårige søn, Pelle, fordi hendes forlovede, Asbjørn Munk, har været ude at rejse. Og hun har med egne ord været helt 'smadret'.

Det skriver hun på sin Instagram-profil, hvor hun giver de forældre, der altid er alene med deres børn, respekt.

- Jeg ved præcis, hvor mange dage Asbjørn var væk. Man siger ikke bare 14 dage, men præcist 17 dage, fordi det er så hårdt, siger 35-årige Petra Nagel til Ekstra Bladet.

- Jeg følte mig utaknemmelig over at synes, at 17 dage var hårdt, når der er forældre, som er alene om det hver eneste dag, siger hun.

Mangel på pusterum

Badet om morgenen har Petra Nagel måttet droppe, fordi der simpelthen ikke har været tid til det, når hun både har skulle aflevere Pelle i vuggestuen inden arbejde, hente ham igen og så direkte hjem og lave mad.

- Og han sidder jo ikke bare og tier stille, når jeg laver mad. Han vil gerne være med, lege, stimuleres og trøstes.

Den 35-årige tv-vært har siden 2016 været sammen med kæresten Asbjørn Munk, som hun mødte på en bodega sammen med nogle venner, har hun tidligere fortalt. Foto: Mogens Flindt

Det er især tanken om, at der ikke er nogen, der kommer hende til undsætning - hverken om dagen eller om natten - der har været hård.

Det er dog ikke første gang, Petra Nagel har været alene hjemme med sin søn i omkring 14 dage. Første gang var Pelle kun to uger gammel, og anden gang var for to måneder siden.

- Det er bare meget værre nu, hvor Pelle er ved at blive et rigtigt menneske, som har krav til, hvad der skal ske. Han kan råbe, når tingene ikke går hans vej, og så sover han ikke hele tiden.

Brug for en pause

Petra Nagel har været fysisk træt, siden barnet kom til verden. Men det har også trukket på hendes mentale energi efter de 17 dage.

Hendes forlovede, som hun har været sammen med siden 2016, kom hjem fra sin rejse tirsdag aften, så nu er han heldigvis klar til også tage del i børnepasningen.

- Jeg har savnet at have Asbjørn til at tage over, og det er rart ikke at være alene om Pelle.

Petra Nagel kom tilbage fra barsel for en måned siden og arbejder i øjeblikket på et program med fokus på, hvordan kvinder kan få et bedre liv i forhold til stress, depression og angst.