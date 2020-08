DR-vært i uheldigt styrt: - Det gjorde virkelig ondt

Hvad der skulle have været en dejlig familieferie tog en drastisk drejning, da DR-værten Maria Yde måtte afbryde ferien og tage et smut forbi skadestuen.

Kombinationen af en nypumpet cykel, grus på vejen og et højresving gik helt galt, og den idylliske cykeltur endte med et kompliceret brud i albuen.

- Jeg var kun 20 meter fra vores sommerhus - sammen med en veninde. Jeg fortalte hende, at vi skulle dreje til højre, og så skred jeg i svinget på cyklen. Vi havde lige sat os op, så vi kørte slet ikke hurtigt, siger Maria Yde til Ekstra Bladet.

- Jeg er faldet virkelig uheldigt. Det gjorde virkelig ondt. Jeg kunne godt mærke, at den var helt gal. Men jeg håbede bare, at det var et dumt fald eller et hårdt stød.

Operation og genoptræning

Maria Yde måtte en tur forbi skadestuen for at tjekke albuen. I første omgang var meldingen, at albuen så fin ud. Derfor blev hun sendt hjem med albuen i slynge og beskeden, at hun skulle gå med den i tre uger.

Men det viste sig, at personalet havde taget helt fejl.

- De ringede igen. De kunne ikke se på røntgenbillederne, hvad der var sket. Jeg måtte ind på skadestuen igen til en CT-scanning og flere røntgenbilleder. Nu er jeg i fuld gips og skal opereres på torsdag. Det er en større omgang, siger Maria Yde.

Over for Ekstra Bladet fortæller Maria Yde, at der er brud i spolebenet.

- Det er et led, jeg har brækket. De ved ikke endnu, hvor meget der kan bevares. Det kan være, jeg skal have en lille protese opereret ind i albuen for, at albuen kan fungere igen, siger Maria Yde.

I første omgang kan Maria Yde forvente en otte ugers sygemelding og benhård genoptræning efterfølgende.