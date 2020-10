DR-vært i vildt tweet: Prins Christian klar til sex med Jeppe Kofod

P3-vært fra 'Curlingklubben' Christian Bonde deler vandene i et kontroversielt tweet, hvor han henviser til, at prins Christian, fordi han har 15-års fødselsdag i dag, er 'blevet gammel nok til at Jeppe Kofod godt kunne bolle ham'.

'Stort tillykke,' skriver han.

Det fremkalder midlertidigt stærke reaktioner fra begge lejre - de, der synes, joken er hylende morsom, og de, der synes, den er langt, langt over grænsen.

'Hvorfor blande kongehuset ind i den sammenhæng? Usmageligt og frastødende på samme tid,' skriver én, der sår tvivl om P3-værtens fremtidige ansættelse i DR.

Christian Bonde (tv.) er i kommet i modvind, efter han på Twitter hev kongehuset ind i tidens sexisme-debat. Foto: Janus Nielsen/Ritzau Scanpix

Christian Bondes kollega og medvært i 'Curlingklubben', Maria Fantino, kommenterer også opslaget.

'Håber du fremadrettet vil tweete på egen regning,' skriver Fantino, der selv har oplevet sexchikane.

DR-vært blev krænket: Derfor står hun først frem nu

Tweetet fremkalder også kraftig kritik fra Alternativets tidligere politiske leder Uffe Elbæk, der bestemt ikke synes, det er er sjovt.

- Jeg står ved det, jeg har skrevet, siger Uffe Elbæk til Ekstra Bladet, men han har ikke lyst til at uddybe yderligere.

En anden kollega, Andreas Kousholt fra 'Go' Morgen P3', agerer også forarget og spiller på en stereotypisk kommentar.

Og det får Christian Bonde til at 'beklage'.

Ekstra Bladet har forsøgt indhente er kommentar fra både Christian Bonde og DR, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser i skrivende stund.