DR-vært inden store prikkedag: - Jeg har sagt min stilling op

I dag får hundredvis af DR-ansatte at vide, at de skal se sig om efter et nyt job. I aftes sagde Sofie Østergaard op

I dag bliver sparekniven svunget i DR, hvor de ansatte for alvor kommer til at mærke konsekvensen af medieforliget. Op mod hver syvende medarbejder står til at miste jobbet, inden dagen er omme.

Frygten for en fyreseddel har fået flere af DRs kendte ansigter til at gå i tænkeboks, og flere er nået frem til, at de frivilligt vil forlade deres arbejdsplads gennem mange år.

I 11. time valgte Sofie Østergaard at sige op. Det meddelte hun tirsdag aften på Instagram.

DRamatisk dag i vente: Farvel til flere hundrede ansatte

'Jeg har masser af tanker i mit hoved her til aften! I morgen bliver en forfærdelig dag hos DR. En masse dygtige og kompetente medarbejdere mister deres job. Indtil for minutter siden, var jeg ansat hos DR. Jeg har sagt min stilling op', skriver hun.

Helt forlader hun dog ikke DR, fortæller hun i opslaget.

'Jeg fortsætter freelance som koreograf på MGP og med at lave tv for DR, så længe der er bud efter mig og det er sjovt! Nu skal mavefornemmelsen aktiveres og autopiloten slåes fra.... Og så sender jeg bare kram og tanker til mine fantastiske kollegaer og venner i DR!', skriver hun.

Blandt de medarbejdere, der allerede har fået en aftale om frivillig fratrædelse med DR er også Adrian Lloyd Hughes, der dog fortsætter som vært på 'Kunstquiz' i 2019.

I alt skal op mod 400 stillinger nedlægges i DR. Den store fyringsrunde vil spare 420 mio. kr. årligt i DR’s budget, når spareplanen er fuldt indfaset i 2021.

