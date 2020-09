DR-vært jubler: Deler stor nyhed

DR-værten David Mandel og konen, Camille Gudmand Lange, smiler ekstra stort for tiden.

Natten til onsdag blev de nemlig forældre til to, da de bød en lille pige velkommen til verden.

Fødslen gik dog bestemt ikke stille for sig.

Det forklarer Mandel på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af den lille ny, der kom til verden ved, hvad man nok roligt kan kalde en lynfødsel.

'Her er hun. Gurkemaja Gandalfine Gudmand Mandel (arbejdstitel). Camille var for vild. Vækkede mig fra min skønhedssøvn 00.30. Fødte hende på vores sofa 01.50. Pelle vågnede kl 03.00 og insisterede på at få den storebrorgave, han var blevet lovet. Alt i alt en genial nat og et nyt stykke liv', skriver han.

'Meget mistroisk'

Camille Gudmand Lange har på sin Instagram-profil også fortalt lidt om den noget hurtige fødsel, som foregik i hjemmet.

'Regnede jo med, at jeg skulle bruge 36 timer på at føde igen, så jeg lod lige David sove lidt og jordemoderen vente lidt, da mine veer begyndte', skriver hun.

Gudmand Lange fortæller videre, at jordemoderen kun lige nåede at komme forbi til et 'vandtjek', som man får ved hjemmefødsel, før det gik op for dem, at fødslen nærmest allerede var i fuld gang.

'Hun undersøgte mig så 01.30, og der var jeg meget mistroisk overfor lige at have fået lavet en tarmrensning og samtidig føle, at jeg skulle lave en kæmpe pølle. Men det var så fordi, jeg var helt åben og hovedet var på vej ud, lyder det ærligt fra Gudmand Lange, der altså nu også kan kalde sig mor til en sund og rask pige.

'Utroligt klassisk'

Til Ekstra Bladet fortæller David Mandel, at den lille familie på fire er glade og har det godt ovenpå lynfødslen.

- Det føles utrolig klassisk kernefamilieagtigt at være far til to. Vi er gift, har en dreng og en pige. I virkeligheden ikke særlig 2020-agtigt, men i de 11 timer det har været min virkelighed har det været helt genialt, siger han og fortæller, at fødslen af deres datter langt fra gik, som de havde forventet.



- Da min søn blev født tog det 36 timer, så det føltes fuldstændig absurd, at der gik en time og 20 minutter fra Camille vækkede mig, til jeg kunne sidde med vores datter i armene. Og selvom jeg var ok til at hente vand og trykke på lænden, så må jeg bare sige, at Camille trak det store læs. Så sejt!, siger han og fortsætter:

- Vi er alle glade og trætte og glæder os til finde ud af, hvad det er for et menneske, der har viklet sig ind i resten af vores liv.

David Mandel og Camille Gudmand Lange, der er tilrettelægger på DR, har været gift siden sommeren 2017. Sammen har de i forvejen sønnen Pelle.

Parret har tidligere fortalt om, at de har holdt sammen i mange år til trods for utroskab.

- Vi har faktisk været sammen i næsten ni år. Men for et par år siden var vi lige kort fra hinanden. Vi slog faktisk op, fordi han var mig utro. Og så havde jeg sgu brug for en pause, har David Mandels kone tidligere forklaret i P3-programmet 'David og Maria bytter liv'.