DR-vært jubler: Endelig i gang

Tina Müller er endelig kommet i gang med at tale om K3'ere, kvadratmeter og god beliggenhed.

I efteråret blev hun præsenteret som ny vært på det legendariske DR-program 'Hammerslag', men hendes debut er blevet noget forsinket.

Optagelserne til det populære boligprogram, hvor to hold ejendomsmæglere dyster i deres viden om salgspriser på huse og villaer, har som mange andre programmet været ramt af corona. Men nu er optagelserne langt om længe kommet i gang. Det skriver Tina Müller på Instagram.

'Sol i fjæset. Smil på læben. Hammerslag er ENDELIG i gang igen med optagelserne, og jeg elsker hvert et sekund. Hvilket jeg også håber, I kommer til, når det bliver sendt fra midten af august. Eller måske ikke hvert et sekund. Hvis bare I kan lide lidt af det, så vil det lune', skrev hun tirsdag.

Til Ekstra Bladet fortæller Tina Müller, at coronaen har forsinket 'Hammerslag' med adskillige programmer, og det er kun, fordi den 42-årige værts andre opgaver også er udskudt, at det vil lykkes at få alle afsnittene af 'Hammerslag' i kassen.

- Vi er fem programmer bagud, men fordi EM (i fodbold, red.) er blevet skubbet til næste år, har jeg fået plads i kalenderen til at optage i juni, og derfor når vi at indhente det inden sommerferien, siger hun.

