DR-vært krænket og forfulgt af chef

Maria Fantino deler normalt meget med sine lyttere, når hun sammen med Christian Bonde er vært på P3-programmet 'Curlingklubben'.

Men der er noget, den 25-årige DR-vært har holdt for sig selv. En skræmmende sag, som hun nu åbent fortæller om i nyhedspodcasten 'Genstart' og på dr.dk.

Maria Fantino er en af de mange kvinder i mediebranchen, der har været udsat for upassende ting fra en mandlig chef.

Til dr.dk fortæller hun, at hun under en branchefest mødte manden, som kunne blive afgørende for hendes fremtid i DR. Hun vidste, at det netop var ham, hun snart skulle prøve at sælge en idé til, og derfor tog hun kontakt til chefen, der var til festen sammen med sin kæreste.

Ifølge Maria Fantino falder hun i snak med chefens kæreste om en fælles interesse. Pludselig bryder han ind og siger, at de to skal kneppe, mens han ser på.

- Da han sagde det her til mig, var det så tydeligt, at det ikke var flirt eller en kæk bemærkning – det handlede om magt. Det blev sagt med en aggressivitet, der viste mig så tydeligt: 'Her skal skabet stå, og jeg kan bestemme over dig'.

Maria Fantino fortæller, at hun ikke ville lave en scene ved festen og forlod parret. Heller ikke efterfølgende ville hun gøre noget ved sagen, da manden kunne være ham, der kunne være med til at skabe hendes videre karreriere.

Tv-værter: Vi sagde ikke fra

Men episoden satte sig i den unge vært, der besluttede for at gå til sin tillidsmand, og det viste sig, at der var flere klager over samme chef.

Ifølge dr.dk kan man i DR kun sanktionere en medarbejder, hvis den krænkede medarbejder står frem med navn. Det kræver forvaltningsloven, som DR som offentlig virksomhed arbejder under. Derfor blev det afgørende i denne sag, at Maria Fantino stod frem - hvilket hun gjorde som den eneste.

Kort efter fik 'Curlingklubben'-værten besked om, at der var taget en snak med manden, der ikke længere var i DR, men havde fået et chefjob et andet sted, hvor hun kendte flere, der arbejdede.

Desværre for Maria Fantino stoppede kontakten med krænkeren ikke. Flere gange har han kontaktet hende via mail, hvor han har truet hende med advokater og retssager om injurier. Og selvom hun frygter om og hvornår hun hører fra manden igen, så understreger Maria Fantino, at hun ikke har fortrudt, at hun gik videre med sagen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Maria Fantino.

