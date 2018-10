DR-vært kronisk syg: Skal have daglig medicin

Vært på DR1 Sisse Fisker blev for nogle år siden lænket til en hospitalsseng med alvorlige rygproblemer. Hun klarede den, men var åbenbart ikke færdig med hospitalsvæsenet.

For tv-værten lider også af en stofskiftesygdom kaldet hashimotos thyreoiditis.

- Jeg fandt ud af, at jeg led af sygdommen i 2009, fordi jeg havde kæmpet tre år med at blive gravid. Diagnosen tog lang tid, men derefter er der blevet taget godt hånd om det af egen læge og Rigshospitalet, Skriver hun til Ekstra Bladet i en mail.

Derfor er der også ekstase at spore i tv-værtens instagram-opslag, hvor hun åbner op om forløbet.

- Jeg er glad. Efterårsferien begynder forrygende. Har lige været på Riget og fået gode nyheder. De vil ikke se mig og min Hashimoto mere. Det er ikke en japansk ven, men en kronisk autoimmun sygdom, som jeg nu fremadrettet selv kan styre med daglig medicinering og tjek hos egen læge. Skønt!

Hashimotos thyreoiditis - Hashimotos thyreoiditis rammer omkring fem procent af befolkningen i løbet af deres levetid. - Sygdommen rammer væsentlig flere kvinder end mænd. - Sygdommen har mange symptomer, og det er sjældent at en patient har alle på én gang. Derfor kan det også være svært at diagnosticere. Symptomerne er:

• svag og langsom hjerterytme

• muskelsvaghed

• nedsat appetit

• øget vægt

• depression

• dårlig hukommelse

• koncentrationsbesvær

• fortykket hud

• forstoppelse

• hæs og dyb stemme

• struma (forstørret skjoldbruskkirtel) - Sygdommen er opkaldt efter lægen, der første gang beskrev den, japaneren Hashimoto. Kilde: thyreoidea.dk Vis mere Luk

Nedsætter fertiliteten

Hashimotos thyreoiditis rammer oftest kvinder, og en af dets symptomer er at nedsætte fertiliteten. Det sker, fordi kroppen kan mærke, at der er problemer med stofskiftet og derfor ikke vil risikere at bruge kræfter på at skabe et barn.

Tv-værten har også haft den slags problemer.

- Jeg løb en del Marathon løb i den periode, hvor jeg fandt ud af, at jeg led af hashimotos thyreoiditis. Jeg var træt og tog på I vægt, selvom jeg trænede konstant.

- Desuden kæmpede jeg forgæves med at blive gravid. Men da først min læge fandt ud af, at mit stodskifte var alt for lavt, og at indholdet af antistoffer i mit blod var alt alt for højt, så fik jeg medicin og fik det bedre. Og blev gravid! Skriver hun til Ekstra Bladet i en mail.

Sisse Fisker har to drenge, som begge er opereret for lyskebrok, hvilket gav hende ideen til at starte SMILfonden, som hjælper kronisk syge børn.

Med fly mod ferie

Men nu ser det heldigvis ud til, at Sisse Fiskers personlige involvering med hospitalet er ved at være færdig. Ryggen har det ifølge tv-værten så godt, at de plader og skruer, der sidder i den, aldrig skal skiftes.

- Pladerne i ryggen skal forhåbentlig aldrig ud. Men nu satser jeg jo på at blive mere end 100 år, så man ved aldrig...

Og eftersom hun nu selv kan holde styr på stofskiftet og derigennem sin hashimoto-sygdom, har hun ingen grund til at rende rundt på riget længere.

