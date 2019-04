DR-vært lagt for had: - Jeg er vant til det

'Tåkrummende pinligt', 'overfladisk' og 'smagløst'.

Det er blot nogle af de hårde ord, Sara Bros nye talkshow 'Sara Bro på DR2' har fået med på vejen fra anmeldere fra blandt andre Berlingske, Politiken og seere, siden det havde premiere for nogle uger siden.

I talkshowet inviterer Sara Bro en kendt dansker ind for at tale om tabubelagte emner - eksempelvis 'cougars' og 'kuvøseguf' - men formatet og Sara Bro er langt fra faldet i alle anmelderes eller seeres smag.

Det tager hovedpersonen dog selv med ophøjet ro.

Det fortalte den 44-årige vært til Ekstra Bladet, da vi mødte hende i forbindelse med sæsonpremieren på 'Game of Thrones' i Imperial i København mandag aften.

- Det havde jeg forventet. Jeg har været på P3 i mange år. Jeg er vant til, at hverken Politiken eller Berlingske er særlig vilde med nogen fra P3, så jeg havde forventet det. Så det er jeg totalt cool med. Vi har jo opfundet sådan en quiz til anmeldelserne, så vi var klar, så vi kunne lave lidt sjovt med det og bruge det på Instagram og sådan noget, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Sara Bro og kæresten Lasse Lund var klædt på til anledningen, da der var premiere på 'Game of Thrones'. Foto: Mogens Flindt

Glade seere

Ifølge Sara Bro har de fleste seere dog taget godt imod hendes program, og for hende er det det vigtigste.

- Alle dem, der skriver til mig på Instagram, de har været super positive. Det er primært kvinder, der virkelig føler, at jeg tager nogle emner op, som de ikke synes bliver taget op andre steder. Så det er jeg mega stolt af, og jeg prøver også at 'reposte' deres kommentarer så meget, jeg kan. Jeg bliver vildt glad, når folk skriver, og man kan mærke, at det betyder noget for dem. Det er det, jeg gerne vil med programmet, fortalte hun videre.

Talkshowet har ifølge Sara Bro til formål at bryde fordomme, og derfor går hun ikke så meget op i, hvad anmelderne tænkere, men derimod i langt højere grad, hvad seerne mener.

- Jeg vil gerne bryde og nedbryde nogle fordomme og måske vise, at mennesker - eller mine gæster - er af flere dimensioner, end de måske bliver fremstillet som i pressen. Jeg vil gerne vise, at alle har problemer og en hverdag, som de går og slås med. Måske også løfte emnerne op til noget, der kan være genkendeligt for mere end min gæst og mig. Men løfte emnerne op i mere universelle snakke om, hvordan vi behandler hinanden, lød det fra Sara Bro, der fortsatte:

- Jeg er også glad for, at anmelderne reagerer sådan der, og at man endda kan gøre folk sure med tøj. Det kan man åbenbart, sagde hun med et smil.

Selvom Sara Bro lige nu har fuld fokus på at lave tv, så er der ifølge også meget mere radio på programmet for hende. Hun har tidligere blandt andet været vært på 'Go' morgen P3'.

- Jeg skal lave meget mere tv. Jeg har jo skrevet under på at lave en sæson mere på DR2, men det betyder slet ikke, at jeg er færdig med at lave radio.

