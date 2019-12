DR-vært: - Mine børn synes jeg er streng

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Mange forældre kan skrive under på, at det ikke altid er lige let at sætte sig i respekt over for de små, men DR-værten Lise Rønne har ingen problemer med at få børnene til at hjælpe til med de huslige pligter.

- Jeg er rigtigt meget sammen med mine børn og henter dem tidligt. Jeg gør mig umage og synes, jeg er en god mor, selvom min datter siger, jeg er en streng mor, fordi vi har skærmfri på hverdage - det gælder også tv - og så keder de sig nogle gange. Børnene synes også, der er strengt, at de skal hjælpe til med at lave mad, udtaler Lise Rønne til BILLED-BLADET.

De skærmfrie dage skyldes blandt andet, at Lise Rønne gerne ser, at ungerne sidder med en bog i hånden fremfor foran flimmerkassen.

Lise Rønne er selv en vaskeægte bogorm, og det er noget, hun gerne vil give videre til den næste generation.

- Det er vigtigt, at mine børns generation bliver udfordret på fordybelse, så jeg moser på det nærmeste bøger ned i halsen på dem. De skal have oplevelsen af at blive grebet af en bog, for det er en vild ting at have med sig i livet, og så tror jeg, at man vender tilbage til det, når man har oplevet dén følelse, siger hun til BILLED-BLADET og fortsætter:

- Det er heldigt, at jeg er vokset op i en generation, hvor man ikke havde alle de skærme. Jeg kan huske følelsen af at blive fordybet i bøger som barn og også ung - og som voksen har jeg ligeledes læst meget.

