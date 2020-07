DR-vært på slankekur som otteårig

Siden Michelle Kristensen som otteårig fik fortalt, at hun var for tyk, har hun været igennem alt fra suppe- til iskur for at finde vejen til det vægttab, alle andre mente, hun skulle have.

Det fortæller hun om på sin Instagram-profil og uddyber over for Ekstra Bladet.

Den i dag 36-årige tv-vært og sundhedsekspert kan nemlig sagtens huske, at det var svært at være tyk, men har også kæmpet med at finde ud af, hvordan hun skulle nå frem til sit mål og sundhed.

- På det tidspunkt blev jeg drillet med at være tyk, og jeg var jo egentlig godt klar over, at jeg var større end andre.

Michelle kæmpede med vægten en stor del af sit liv. Privatfoto

Som otteårig startede hun derfor på sin første 'slankekur', der blev faciliteret af hendes forældre.

- Det handlede på det tidspunkt mest om restriktioner for, hvad jeg måtte og ikke måtte spise. Når alle de andre fik pomfritter efter fodbold, så sad jeg der med mine gulerødder, mandler og rosiner.

Michelle Kristensen understreger dog, at hun altid var glad som barn, hun havde gode venner og dyrkede sport.

Vægten gjorde dog, at hun følte sig anderledes end vennerne.

- Det var jo pisseirriterende, at jeg skulle spørge, om jeg måtte få kage, når andre bare tog, fordi jeg elsker virkelig kage.

Michelle Kristensen endte også med at tabe sig, men igennem sit liv har vægten svunget frem og tilbage, når der skete begivenheder i hendes liv.

Mobbet som voksen

Da Michelle startede som et ansigt på 'Go' morgen Danmark', blev hun ellers hængt ud i fitnessgrupper, hvor folk mobbede hende med, at hun da var for tyk til at rådgive andre om sundhed.

Det fik hende i en periode helt ned.

- Folk har ofte prøvet at få mig ned med nakken, men det giver mig faktisk bare mere lyst til at blive bedre og vise dem, at jeg godt kan.

Glad for sin krop

I dag er hun et godt sted med sin krop.

- I dag har jeg deller, men jeg har en normal og flot krop.

For Michelle blev det alle slankekurene, der til sidst ledte hende til en løsning, hun kunne leve med og samtidig opnå sine resultater med.

