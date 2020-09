DR-vært scorer nyt job: Det skal han nu

I sidste uge kom det frem, at det populære radioprogram 'Danskerbingo' på P3 med værterne Andreas Jacob Weil og Andreas Kousholt sang på sidste vers og stoppede efter næsten fem år.

'Snart 4,5 år er der gået, siden vi startede som et sommerferieprogram, og det har simpelthen været fuldstændig vanvittigt at have fået lov til at lave noget, der er så sjovt, så længe. Og vi vil gerne sige farvel og tak, mens vi stadig har det sådan', lød det i den forbindelse fra makkerparret på Instagram.

De to værter fortalte til Ekstra Bladet, at de allerede havde nye planer for, hvad de skulle i deres arbejdsliv, men at de endnu ikke kunne løfte sløret for, hvad det drejede sig om.

Nu fortæller Andreas Kousholt så, at han bliver på P3, hvor han skal være vært på 'Go' morgen P3'.

Han skal derfor nu til at stå tidligt op.

'I dag stod jeg op kl. 4.45, og det gør jeg også fremover. Jeg er ny vært på Go’ Morgen P3, og jeg glæder mig sindssygt meget til at være i ørerne på din morgenrutine', skriver han på Instagram, hvor han har delt et billede sammen med sine medværter.

Uforudsigelighed

Til Ekstra Bladet fortalte Andreas Kousholt og Jacob Weil i forbindelse med annonceringen af 'Dansker bingos' afslutning, at de kommer til at savne den tætte kontakt med programmets lyttere, og den uforudsigelighed programmet har haft, men at det er deres egen beslutning at stoppe her.

- Vi er selvfølgelig berørte i den forstand, at det er program, vi er meget glade for at lave, og det har været overvældende at mærke, hvor mange der er kede af, at vi stopper. Men det er vores egen beslutning, så på den måde er vi ikke kede af det, sagde Andreas Kousholt.

Undervejs har de to værter hørt omkring 2500 historier fra lytterne, og der er mange, der har gjort stort indtryk, fortalte Kousholt.

Han fremhævede særligt øjeblikket, hvor sanger James Sampson ringede ind og fortalte, at han havde gået i skole med den berømte amerikanske rapper Tupac Shakur.

- Og så var der, da landsholdsspiller Thomas Delaney ringede ind på vej til en slutrunde og fortalte, at han er rød-grøn farveblind, hvilket var et stort problem, når landsholdet skulle spille mod Mexico. Det er øjeblikke, som bare virkelig tog røven på en, siger han.

Programmets afslutning betyder, at de to værter kan vende sig mod nye projekter, men det gør ikke afskeden nem.

- Det er selvfølgelig vemodigt, fordi det er noget, vi stadig har det sjovt med at lave. Vi har flere gange kigget på hinanden og sagt 'Hold kæft, hvor har vi et fedt job', men vi vil samtidig gerne stoppe med det, inden vi bliver gamle og bitre, lød det fra Jacob Weil, som endnu ikke har afsløret, hvilke eventyr han nu kaster sig ud i.