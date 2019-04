DR-vært single: - Det gik bare ikke

Efter to år sammen er kærligheden bristet mellem DR-værten Christian Degn og Sirid Garff.

Det fortæller han til Se og Hør.

- Vi snakker heldigvis stadig godt med hinanden, og det har gjort det hele meget lettere, slår den 39-årige vært fast over for ugebladet.

Over for Ekstra Bladet tilføjer han, at bruddet ligger et par måneder tilbage.

- Det gik bare ikke. Vi har forsøgt vores bedste, tilføjer han.

Den tårnhøje tv-vært fandt sammen med Sirid Garff i sommeren 2017, og kort efter flyttede parret sammen i Degns lejlighed på Vesterbro i København.

Sirid Garff og Christian Degn sammen til premiere i Imperial. Foto: Mogens Flindt

- Jeg er efterhånden gammel nok til ikke at have kærester for sjov, men det er egentlig lige netop det, jeg faldt for ved Sirid. Hun er simpelthen så sjov og sød, og så er hun virkelig smuk. Jeg står bare og kigger på hende hele tiden, fortalte han i begyndelsen af forholdet til BT om ekskæresten, der arbejder med at klippe tegnefilm.

