DR-vært skal giftes: Han var min første kæreste

Man skal lede grundigt for at opleve DR Ultra-værten Micki Cheng uden et smil på læben.

Men den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager er et ekstra stort smil for tiden. Han skal nemlig giftes med sin kæreste gennem snart 10 år, Michael Nielsen. Det sker på parrets årsdag 10. oktober.

- Da vi mødtes, var jeg kun 19 år, og min kæreste var 22. Vi var hinandens første kærester, og vi har joket med, at vi aldrig ville kunne være sammen i 10 år, og at hvis det alligevel skulle lykkes, så ville vi gifte os. Et løfte er jo et løfte, griner Micki Cheng og tilføjer om frieriet.

- Vi havde spist hos nogle venner, og der var en god stemning i bilen på vej hjem. Så siger Michael helt bundalvorlig: 'Skat, vil du ikke gifte dig med mig?'. Jeg så tilbage på ham og svarede 'hvad fanden snakker du om'. Men han mente det.

Da Micki Cheng deltog i 'Den store bagedyst' i 2015 opnåede han en flot andenplads. Foto: Carsten Mol/DR

Vielsen skal naturligvis stå på dagen, så de bliver gift på 10-årsdagen den 10. i årets 10. måned. Det er en onsdag, og det sætter lidt begrænsninger på festens omfang.

- Vi vil gerne holde en fest for vores venner og familier på et tidspunkt, men det bliver det ikke til i første omgang. Det bliver en meget intim vielsesceremoni kun for forældre og søskende. Det er simpelthen, fordi det foregår på en hverdag.

Til næste år har parret dog planlagt at holde en stor fest.

- Jeg skal naturligvis nok lave kagerne selv, for selvfølgelig skal de også have kage på vielsesdagen, siger Micki Cheng.

Man kommer ikke til at kunne se på sygesikringskortet, at Micki Cheng skal giftes. Hverken han eller kæresten har planer om at skifte navn.

- Jeg skal stadig hedde Micki Cheng. Min kæreste hedder noget så kedeligt som Nielsen til efternavn, og han ser simpelthen så leverpostejsdansk ud, som man kan, så det ville også være mærkeligt, hvis han kom til at hedde Michael Cheng. Så vi har valgt at være helt moderne og beholde vores navne, forklarer Micki Cheng.