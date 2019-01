DR-vært skal giftes

'HUN SAGDE JA!'

Sådan skriver dj'en og P3-værten på sin Instagram-profil torsdag om sin forlovelse med kollegaen og radioværten, Maria Arcel.

Parret befinder sig i øjeblikket i Serengeti National Park i Tanzania, hvor Pelle valgte at gå på knæ og fri til sin udkårne.

Maria Arcel og Pelle Peter Jensen fra P3 skal giftes. Foto: Agnethe Schlichtkrull/DR

Maria Arcel skriver på sin Instagram-profil, at kærligheden har stået på i ni måneder, hvoraf parret har været kærester i de fem.

Hun tilføjer om forlovelsen:

'I går aftes sad vi midt i junglen og spiste middag under stjernerne med løver i buskene og Masai-folk dansende omkring os, da Pelle gik på knæ. Det her har været de bedste 9 måneder i mit liv'

'I dag flyver vi og min lyserøde diamant i luftballon over savannen. Jeg føler mig grundlykkelig hver eneste dag - og jeg ved, at det hele først lige er begyndt. Jeg sagde selvfølgelig verdens største JA!', forsætter hun med at skrive.

Turtelduerne har tidligere lavet radio sammen i programmet 'Sommermorgen', der kørte over sommeren 2018. Det var første gang, at Maria Arcel agerede radiovært, men heldigvis stod hun studie med med de to erfarne herrer Tue Blædel og Pelle Peter Jensen.

Pelle Peter er ikke den eneste, som har et godt øje til Maria Arcel. Tidligere har vennen Nicklas Bendter kommenteret den smukke radioværts græske rødder.