DR-vært skal giftes

Den populære tv-vært Petra Nagel skal giftes.

Det fremgår af et opslag, hun har delt med sine følgere på Instagram.

'Ligegyldigt om vi er i Thailand eller på Vesterbro, så er jeg simpelthen så lykkelig for, at du gerne vil have mig som din kone', skriver hun sammen med to billeder af den samme ring, taget henholdsvis i Thailand og på Vesterbro.

Den 35-årige tv-vært har siden 2016 været sammen med kæresten Asbjørn Munk, som hun mødte på en bodega sammen med nogle venner, har hun tidligere fortalt.

De fik i april sidste år sønnen Pelle Emil, og Petra Nagel har siden da været på barsel.

Tidligere på måneden løftede hun dog lidt af sløret for, hvad hun vil lave, når hun kommer tilbage til skærmen til foråret.

- Jeg ved det ikke helt præcist, men det skal være noget om kvinder, fordi mig og kvinderne kan noget sammen, lød det over for Ekstra Bladet.

Hun fortalte ved samme lejlighed, at programmerne ikke længere skal være med hende selv i fokus, som det ellers tidligere har været med programmer som 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby'.