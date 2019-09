DR-vært: Skal ikke have flere

DR-vært og livstilsekspert Flemming Møldrup, 49, blev i løbet af sommeren gift i al hemmelighed med Rikke Rasmussen.

I den forbindelse skrev Flemming Møldrup, at han vil være sammen med hende for altid. Rikke Rasmusen er medejer af tøjmærket Moshi Moshi og har i forvejen to børn, Gilbert og Molly, fra et tidligere ægteskab.

Flemming Møldrup supplerer desuden børneflokken med sin datter, Yoko, som han har fra sit tidligere ægteskab med Julie Ralund.

Selvom det ifølge Flemming 'går supergodt' for det nygifte par, er det slut med flere børn.

'Vi har sammen tre fuldstændig vidunderlige børn. Og dem giver vi al vores kærlighed', skriver Flemming Møldrup i en sms til Ekstra Bladet og tilføjer:

'Så ikke flere børn'.

Flemming Møldrup er kendt fra flere programmer. Særligt 'Kender du typen' på DR. Foto: Linda Johansen

Flemming Møldrup skrev sammen med Julie Raulund den meget omtalte kronik 'Hader du din eks mere, end du elsker dine børn', hvor de fortalte om, hvordan de fik hverdagen til at fungere for deres datter.

