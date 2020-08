DR-vært smider tøjet i den gode sags tjeneste

'Go Morgen P3'-værten JoJo, viser sig frem uden en trævl på kroppen for at starte en debat om kropsidealer på sociale medier

Maria Josefine Madsen - bedre kendt som JoJo - er en velkendt stemme på DR, hvor hun de seneste par år som en del af DR's morgenhold har været med til at vække P3’s lyttere med nyheder, journalistik, underholdning og musik.

I dag er dog ingen almindelig morgen for den morgenfriske radiovært.

Hun har nemlig valgt at bruge sig selv og sin krop i en kampagne, der - hvis alt går vel - vil skabe opmærksomhed omkring de skønhedsidealer og den perfekthedskultur, sociale medier som Instagram er med til at fremme.

Radioværten JoJo smider tøjet for at sætte fokus på, hvordan Instagram påvirker vores kropsidealer. Foto: Kia Hartelius

Deler nøgenbilleder

For at sætte fokus på, at der rent faktisk findes mange helt almindelige kroppe, der ser anderledes ud end de photoshoppede supermodeller og realitystjerner i toppen af likes-hierarkiet, har hun derfor ladet sig fotografere nøgen og delt billederne på Instagram, dr.dk og her på Ekstra Bladet.

- På 'Go Morgen P3' har vi talt en del om, hvilke billeder der tilsyneladende er ok på Instagram, og hvilke de fjerner. Hvad betyder det for, om der er en bestemt måde at se ud på, der er mere ok end andre. Vi kom til at snakke om, hvad man selv kan gøre, og så endte det med, at jeg fik taget de her billeder, hvor jeg ikke har noget tøj på, siger JoJo til Ekstra Bladet.

JoJo er ikke bange for at bruge sig selv for at sætte fokus på en vigtig problemstilling. Foto: Kia Hartelius

Udover målet med at udfordre de aktuelle krops- og skønhedsidealer, har projektet også tjent et personligt formål for JoJo.

- Jeg gjorde det også, fordi jeg syntes, det ville være en fed måde for en gangs skyld at fejre min egen krop på i stedet for altid at gå at skælde ud på min krop, hvilket jeg har brugt alt for mange år på. Ligesom alle andre udvælger jeg nøje, hvilke billeder jeg lægger på Instagram, og jeg ved godt, at jeg ikke vil have bikinibilleder på Instagram, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænker meget over, hvad jeg lægger op, og på den måde bidrager man jo selv til, at der netop ikke er den mangfoldighed og forskellighed, der kunne være.

Hvad håber du helt konkret at opnå med det her?

- Jeg håber ganske enkelt, der er nogen, der kan kigge på de her billeder og genkende sig selv i noget af det og derved føle sig selv en smule mindre forkerte.

Med P3 som platform håber JoJo og hendes kollegaer at kunne være med til at skubbe til de gængse kropsidealer. Foto: Kia Hartelius

Grænseoverskridende

Har du tænkt over, hvilke reaktioner du vil få?

- Det har jeg overvejet rigtig meget, og det har været ret grænseoverskridende, men for en gangs skyld er det noget, jeg virkelig havde lyst til for min helt egen skyld, og samtidig håber jeg, at jeg i kraft af mit job kan være med til at påvirke en masse mennesker positivt. Så må jeg tage de eventuelle negative reaktioner med. Det er vigtigere for mig, at der er nogen, der forhåbentlig kan blive hjulpet til at føle sig mindre forkerte. Det betyder mere for mig end eventuelle negative kommentarer.

Er du nervøs?

- Ja, jeg er ved at skide i bukserne.