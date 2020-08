DR-vært spiller til kæmpe fest: - Jeg beklager

'Nej. Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket,' skriver Rigspolitiet.

Der bliver ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub eller lignende, der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er et dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid.

Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet 'kalder sig' et diskotek. Det står på Rigspolitiets hjemmeside.



'Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne oven for overholdes.'



Det midlertidige forbud mod at holde åbent gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 1. november 2020.

Rigspolitiet oplyser til Ekstra Bladet, at reglerne for diskoteker og natklubber, og herunder retningslinjerne for dansegulve, gælder for både private fester og offentlige fester.

Kilde: Rigspolitiet