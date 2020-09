DR-vært står frem: 'Han insinuerede, at han onanerede til mine Instagram-billeder'

Maria Jencel, der er vært på P3, fortæller, at hun i sin praktiktid blev udsat for sexisme i DR

Onsdag kom det frem, at ti kvinder, der tidligere har været ansat i DR som praktikanter, har sendt en klage til deres tidligere arbejdsplads, hvor de fortæller, at de har været udsat for sexisme og krænkende adfærd i deres tid på DR i perioden 2015-2019.

De står frem i kølvandet på, at Sofie Linde til Zulu Comedy Galla fortalte, at hun i sin tid på DR blev forsøgt afpresset af en 'stor kanon' på DR, der fortalte hende, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob. At Sofie Linde stod frem, sparkede gang i debatten og fik seks kvinder fra TV2 til at indsamle underskrifter fra kvinder i mediebranchen, der ligeledes har været udsat for sexisme. Over 1600 kvinder skrev under på det åbne brev.

Nu står DR-værten Maria Jencel for første gang frem og fortæller, at også hun oplevede sexisme i sin tid som praktikant på DR.

Det sker i et opslag på Instagram.

Af samme årsag var hun en af de mange kvinder, der valgte at skrive under på støttebrevet til Sofie Linde.

En af de episoder, DR-værten fortæller om, involverer en redaktør fra DR Nyheder, som Maria Jencel ikke nævner navn på. Ifølge Jencel spurgte vedkommende en dag ind til, hvordan hun havde sovet. Det overraskede hende meget:

'Jeg blev meget forvirret over, hvordan han vidste, at jeg ikke havde overnattet hjemme. Han fortalte, at han fra sin lejlighed kunne kigge lige ind i mit soveværelse,' skriver hun og fortsætter:

'Derefter fortalte han mig næsten dagligt om små observationer, han havde gjort om mig, når jeg troede, jeg var alene. Han vidste, at jeg vidste, at han formentlig havde set mig nøgen og måske også have sex. Derefter lukkede jeg altid gardinerne, når jeg var hjemme.'

Maria Jencel arbejder på P3 og er gift med P3-værten Pelle Peter Jencel.

Jencel fortæller også om en anden episode, hvor hun sad på vej hjem i bilen fra en opgave, hvor en 'erfaren kollega' tog hende på låret og forsøgte at kysse hende, mens hun ligeledes fortæller, at hun i sin tid i DR har haft en chef, der havde en meget 'sexistisk tone'.

'Han fortalte mig blandt andet, at han ikke kunne koncentrere sig på arbejde, når jeg havde det her tøj på, og at jeg bare skulle vide, at selv om han var gift, kunne vi altid knalde, og han insinuerede, at han onanerede til mine Instagram-billeder'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Maria Jencel, men hun oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

DR's nyhedsdirektør, Sandy French, har i kølvandet på klagen fra de ti kvinder valgt at indkalde ansatte i DR Nyheder til et møde om kulturen på DR Nyheder.

