DR-vært stopper: Vil hellere sove længe

Når du fremover tænder for P3's 'Go'Morgen' kommer det til at blive uden Stefan Le Quellec Knudsen ved roret.

Efter to små år, kan du høre hans stemme for sidste gang fredag 3 juli. Det skriver han på Instagram.

'Efter små to år er det nemlig på tide at sige farvel til nogle af verdens bedste kolleger og venner, da jeg er blevet enige med P3 om at stoppe på programmet', skriver Stefan.

I to år er han nemlig stået op før solen, men nu har han ikke længere overskuddet til at stå så tidligt op. Livet er nemlig for kort til at leve i en konstant jetlag-rus, som han beskriver det.

Artiklen fortsætter under billedet...

Go’ Morgen P3 med Stefan Le Quellec Knudsen, nu stopper han som vært. Foto:PETRA KLEIS/DR

Se også: Elton John sagsøgt af ekskone

Selv er han også overrasket over, at han har holdt så længe.

'Men jeg har simpelthen ikke længere energien og lysten til at stå så tidligt op hver morgen hele året rundt, ligesom Maja og Charles nok også glæder sig til at få en lidt friskere udgave af mig hjem hver dag', skriver han.

Planerne for fremtiden ligger endnu ikke fast, man han kan dog fortælle, at han fortsætter på P3 indtil midten af september, men det bliver altså i en anden rolle end vært.

Stefan Le Quellec Knudsen har tidligere været journalist på 'Deadline' og idémand på 'Natholdet'.