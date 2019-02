DR-vært tilbage: Det skal jeg nu

Babygråd, gylp og bleskift 24-7 er ved at være slut.

Petra Nagel vender tilbage til DR til foråret efter at have været på barsel i et år.

Se også: Tv-værten Petra Nagel afslører: Så meget tjener jeg

- Jeg blev ikke ramt af sparerunden, så jeg skal tilbage.

- Jeg ved det ikke helt præcist, men det skal være noget om kvinder, fordi mig og kvinderne kan noget sammen, siger Petra Nagel.

Ikke sig selv

Den 35-årige tv-vært har hidtil brugt sin egen person som drivkraft i tv-programmerne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby'.

Se også: DR-vært: - Jeg er bange for at blive en frygtelig kæreste

Når hun vender tilbage, bliver det dog med ændret tilgang.

- Jeg vil ikke lave et program, som handler om mig. Det skal handle om andre, men hvor jeg bruger mig selv, siger Petra Nagel.

Gibbernakker

Ekstra Bladet mødte Petra Nagel tidligere på ugen på den røde løber til 'Zulu Awards'.

Hun og kæresten, Asbjørn Munk, havde hyret en babysitter til at passe på deres søn, Pelle Emil.

Således var de parate til lidt voksen-tid uden barn.

- Det går over alle forventninger, siger Petra Nagel om barslen.

Se også: DR-vært: - Jeg er bange for at blive en frygtelig kæreste

- Jeg troede, at jeg ville kede mig, men nu har jeg snart været på barsel i et år, og jeg keder mig ikke.

- Jeg hygger mig meget godt, men nu er det også fedt. Vi har taget pæne tøj på. Vi er ude i aften og skal have en gibbernakker, siger Petra Nagel.