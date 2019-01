DR-vært tordner mod dansk magasin: 'Jeg brækker mig'

'Upassende'.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra DR-værten og forfatteren Abdel Aziz Mahmoud, efter han er faldet over en quiz i onlineudgaven af Aller og Nettos magasin LIME.

I quizzen er der nemlig et spørgsmål, der handler om den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar, der 19. november blev skudt og dræbt på klos hold efter en bogreception for sin nye bog 'Rødder'.

'Hvad var navnet på Radio24-syv-værten, som i november blev indhentet af sin fortid i bandemiljøet og myrdet på åben gade i Københavns Nordvestkvarter?', lyder spørgsmålet i quizzen, hvor der ligeledes gives tre svarmuligheder:

'A: Nima Zamani, B: Nedim Yasar, C: Hadi Ka-Koush', står der videre i quizzen.

Skønt, upassende too soon quiz-spørgsmål fra “Kvindemagasinet” Lime



De to “forkerte” svarmuligheder er i øvrigt mine venner.

Jeg brækker mig. pic.twitter.com/28cmqZggA3 — Abdel Aziz Mahmoud (@AbdelsTweet) 18. januar 2019

Abdel Aziz Mahmoud har efterfølgende delt et billede af quizzen på Twitter, og her får den meget hårde ord med på vejen:

'Skønt, upassende too soon-quiz-spørgsmål fra "Kvindemagasinet" LIME. De to "forkerte" er i øvrigt mine venner. Jeg brækker mig', skriver han på sin profil.

Under opslaget giver mange danskere udtryk for, at de er enige med Abdel Aziz Mahmoud, og at de synes, at quizzen går over stregen.

'Du har ret. Det er ufølsomt', skriver en mand.

'Usmageligt', tilføjer en anden.

Abdel Aziz Mahmoud er langt fra tilfreds med ordlyden i en quiz fra LIME, der nu er blevet fjernet. Foto: Philip Davali

Fjerner quizzen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pernille Kleding, der er ansvarshavende chefredaktør på magasinet LIME. Hun fortæller, at de nu har valgt at fjerne quizzen på magasinets hjemmeside.

- Vi er kede af, at vores quiz har virket stødende og sårende. Det har aldrig været vores hensigt. Derfor har vi valgt at fjerne den helt. Udover det har jeg ingen kommentarer, siger hun til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Abdel Aziz Mahmoud, men han har ikke ønsket at uddybe sin kritik.