DR-vært vender tilbage: Det føles urealistisk

Mette Bluhme Rieck frygter, at hendes førstefødte ikke falder til i dagplejen, inden hun begynder igen

Mette Bluhme Rieck er fyldt med forventningens glæde, men også usikkerhed.

Efter sin barsel vender hun tilbage til 'Aftenshowet' på DR1 om tre uger 22. maj, selvom sønnen Viggo ikke er begyndt i dagpleje endnu.

- Derfor føles det lidt urealistisk. Der er nogle uger, hvor nogle ting skal gå i hak. Hvis nu han modsætter sig dagplejen.

- Så har vi et problem, siger Mette Bluhme Rieck.

Barsel farvel

Den 36-årige studievært fortæller, at lille Viggo har sin første dag i dagpleje på mandag i næste uge.

Dermed traver Bluhme Rieck med hastige skridt mod afslutningen på sin barsel, der har varet i et års tid.

Hun fastslår, at det har været 12 glædelige måneder - en periode, hvor hun også har brugt tid og kræfter på programserien 'Danmarks næste klassiker'.

- Nogle lander godt i barsel, og nogle gør ikke. Det har nok været godt for mig, at jeg havde det program at beskæftige mig med.

Flere børn?

- Det har gjort, at jeg virkelig har nydt de sidste to måneder, hvor jeg havde helt fri.

- Hvis jeg var gået hjemme i et helt år, var jeg måske blevet lidt vanvittig, siger hun.

Mette Bluhme Rieck er ikke afvisende over for at bringe endnu en skabning til verden.

- Jeg tror lige, at vi skal have lidt nattesøvn, før vi snakker om en til.

- Viggo sover ikke så godt endnu, men jeg er ikke afvisende, siger hun.