DR-værter gift ved Barbie-bryllup

Efter blot lidt over et år som kærester har P3-værterne Pelle Peter Jensen og Maria Arcel sagt 'ja' til hinanden.

Det skete på Pelle Peters fødeø Bornholm.

Fredag aften holdt parret fest for deres venner Sandvig, og blandt de kendte gæster er blandt andre tv-vært Sara Bro og tidligere radiovært Nicholas Kawamura.

Undervejs har Maria Arcel, der har græske aner, delt ud af forberedelserne til brylluppet på Instagram-profil jenceltruelove.

Hun har selv syet flere forskellige outfits til den store dag - heriblandt en lyserød såkaldt 'prewedding'-kjole, som Barbie uden tvivl ville være misundelig på.

Temaet for 'forfesten' var nemlig lyserød, og hendes kommende mand var da også trukket i pink skjorte.

Samme farve gik igen til vielsen lørdag aften, hvor Pelle Peter var i rosa fra top til tå, mens hans brud var i hjemmekreeret corsage og tylskørt.

Fandt sammen på job

Det nygifte par arbejdede sammen på programmet 'Sommermorgen' sidste sommer, og her opstod der tilsyneladende sød musik i studiet.

I hvert fald kunne Pelle Peter Jensen i begyndelsen af september bekræfte over for Ekstra Bladet, at han havde fundet sammen med sin medvært.

- Vi har været kærester i omkring en måned. Når man møder et menneske, man godt kan lide, og går op og ned ad hver dag, så udvikler ting sig, lød det.

Og i januar faldt han så på knæ for sin Maria under en ferie i Tanzania og modtog - med brudens egne ord - verdens største ja.

