DR-værter skal være forældre

Til januar kan de to DR-værter Pelle Peter Jencel, 34, og Maria Jencel, 29, sammen kalde sig forældre.

Det fortæller en lykkelig Maria Jencel i et opslag på Instagram.

'Jencel The Baby ankommer i januar 2021! Vi glæder os helt sindssygt til det næste kapitel i vores eventyr - og til at møde vores vandmand, der ifølge stjernerne bliver lige så rebelsk og vild som sin mor og lige så social og optimistisk som sin far', skriver hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Maria Jencel, at det føles fantastisk endelig at kunne dele nyheden.

- Det er så mega dejligt. Det må man sige. Vi er bare rigtig glade og kæmpe lykkelige, men også bare glade over at kunne fortælle det til hele verden, fordi vi har gået og vidst det i tre måneder og har skullet holde det hemmeligt. Men det er altså sjovere at kunne fortælle det og dele det, siger hun.

Hun fortæller, at inspirationen til billederne, hvor Pelle Peter Jencel holder om hendes mave, kommer fra stjernerne Beyoncé og Jay-Z, som tidligere har lagt et lignende billede ud.

Se også: DR-vært indrømmer: - Jeg troede, jeg skulle sulte mig

Coronababy

Den kommende baby kan glæde sig over, at den blev til under ganske særlige omstændigheder, fortæller Maria Jencel.

- Det er jo en coronababy, der blev lavet, da vi sendte vores radioprogram sammen hjemme fra vores lejlighed under corona. Vi var hjemme og sende radio i flere måneder, og der blev der altså lige lavet en baby, siger hun og fortsætter:

- Det bliver da så sjovt at fortælle babyen, at den blev lavet i en helt særlig tid, hvor verden var vendt på hovedet, og hvor vi aldrig havde oplevet noget lignende. Det er jo bare en dejlig historie, at mor og far lavede et radioprogram sammen, der skulle skabe håb til danskerne, og samtidig blev babyen også lige lavet.

Maria Jencel er gift med radiovært Pelle Peter Jencel. Foto: Bo Nymann / Ritzau Scanpix

Maria og Pelle Peter Jencel blev kærester, da de i 2018 lavede radioprogrammet 'Sommermorgen' sammen på P3.

Året efter blev de gift på Bornholm, hvor de samtidig begge tog navnet Jencel, som er en sammensmeltning af Pelle Peters tidligere efternavn Jensen og Marias tidligere efternavn Arcel.

Se også: Efter DR-værters Barbie-bryllup: Afslører unik detalje