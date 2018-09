DR-værter smed rapper ud: - Du er så uforskammet

P1-programmet 'Shitstorm' har skabt en shitstorm, efter de to værter valgte at smide deres gæst ud af programmet

DR-radioværterne Mads Aagard Danielsen og Abdel Aziz Mahmoud valgte at smide deres gæst rapperen Nikoline ud af programmet 'Shitstorm' på P1.

Abdel, der ellers har skabt sig et navn ved at 'bygge broer' mellem folk, kunne overhovedet ikke enes med rapperen. Omkring tyve minutter inde i programmet foreslog værten derfor, at interviewet bare skulle slutte.

- Jeg tror simpelthen ikke, vi gider at have dig inde mere. Du er så uforskammet, sagde han.

Programmet fortsatte i yderligere fire minutter, hvorefter en af værterne sagde, at Nikoline kunne gå ud til sin 'spindokter'. Rapperen forlod programmet med ordene:

- Det er ikke min spindoktor, det er min kæreste, så luk røven, sagde hun.

Shitstorm skabte lortebyge

Programmet 'Shitstorm' handler om, hvordan man tackler negative kommentarer på nettet. Derfor læste værterne på programmet kommentarer op om rapperens nye nummer 'Sut min klit'.

Det faldt slet ikke i god jord hos Nikoline, som ikke mente, at 'taberne' på nettet, skulle tage fra hendes taletid. Værterne blev samtidig mere og mere ophidsede.

- Du svarer ikke på vores spørgsmål og folk er bare tabere. Du kender ikke præmissen for programmet, sagde de.

Til det svarede Nikoline:

- I accepterer ikke min præmis. Jeg er her for at kritisere jer som medier, sagde hun.

Optrinnet i 'Shitstorm' har ironisk nok skabt en mindre 'lortebyge'.

Abdel Aziz Mahmoud mener ikke, at Nikoline overhovedet ville have en dialog, fortæller han til Ekstra Bladet.

Hvad rager det dog nogen, hvem Abdel boller med?

- Hun havde ikke lyst. Jeg anede ikke, det var den slags interview, der ventede os. Vi havde en klar aftale om, hvad vi skulle tale om. Det var hvilke reaktioner, der var på hendes video, og hvad hun gør ved det. Det havde hun sagt ja til.

Ifølge værterne ville Nikoline helst snakke om, hvordan medier fordrejer debatten. Men det er ifølge 'Shitstorms' værter, ikke hvad programmet handler om.

- Hvis hun gerne vil tale om medier, skulle hun have medvirket i programmet ’mennesker og medier’, der kommer lige efter vores program, siger Abdel Aziz Mahmoud til Ekstra Bladet.

Rapperen Nikoline mener ikke, at værterne på 'Shitstorm' var ordentligt forberedt. Foto: Mogens Flindt

'Shitstorm' er under lavmålet

Ekstra Bladet har fået fat i Nikoline, som forholdt sig til interviewet i en mail:

'Folkene omkring programmet 'Shitstorm' får penge for at bullshitte mig, og alle udtalelser fra mig i den sammenhæng er bare "gratis reklame" for dem og har absolut ingen relevans for min video "Sut Min Klit". Så jeg vil hellere lave musik, som befrier mennesker og trænger igennem hykleri og bullshit i stedet for at acceptere den der dagsorden, Ekstra Bladet prøver at trække ned over mig.'

'I Sut Min Klit står jeg sammen med nogle megaseje mennesker i opgøret med sexisme, og det er det, jeg vil ud med. Min agenda er at skabe opmærksomhed omkring den video og debat. Så jeg vil opfordre Ekstra Bladet til at fokusere på det i stedet for på to radioværter, som er så uforberedte, at de i deres program kommer med en masse faktuelle fejloplysninger om min video og tilmed introducerer mig på en helt twisted og tendentiøs måde.'

'Shitstorm' er under lavmålet og kunne med fordel skifte navn til "Bullshit".'

