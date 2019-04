DR-værter svarer igen: Han går i for små sko

Der var mange, der fik kaffen galt i halsen eller vaklede lidt usikkert på stiletterne, da de i søndags i Politiken læste en tv-anmeldelse af Rasmus Bech med overskriften 'Skal studieværten på natklub?'.

Her koncentrerede Rasmus Bech sig nemlig ganske meget omkring de stiletter, som Nina Munch-Perrin var iført som studievært i TV Avisen. I sin anmeldelse skrev Rasmus Bech blandet andet følgende:

'Når det er den smilende fru Perrin, der har ansvaret for aftenens udsendelse og den faste hvis-forbindelse til Bildsøe, skal vi se hende stavre af sted fra den ene kameravinkel til den anden på sylehøje stiletter. Og set fra mit sofahjørne er det ikke en situation, hun befinder sig særlig vel i. Ja, det er nærmest, som om Nina Munch-Perrin har svært ved at holde balancen i festskoene', skriver Rasmus Bech. Han understreger dog også, at han ikke har noget imod høje hæle, og fortsætter:

'Jeg har ikke noget imod høje hæle, slet ikke, de kan være temmelig elegante på rette tid og sted, men hvad er det egentlig, de skal signalere i et nyhedsprogram som TV Avisen? At vi i aften har en kvindelig vært? Hvis vi skulle være i tvivl. At værten er en stærk feminin autoritet? At nyhederne er den rene fest? Eller at værten efter vejrudsigten fløjter afsted til den nærmeste natklubs dansegulv? Ved det ikke, men jeg kan ikke lade være med at synes, at det udstyrsmæssigt er noget overdrevet.'

DR-værten Nina Munch-Perrin ses iført feminine stiletter. Tv-anmelderen mente, at hun måske var på vej på natklub. Foto: DR

Svar på tiltale i 'sko-gate'

Den usædvanlige tv-anmeldelse har fået masser af opmærksomhed, og nu er sagens hovedpersoner også gået ind den såkaldte 'sko-gate'. Tv-værten Kåre Quist, der var medvært i det omtalte program, hvor Nina Munch-Perrin i den grad fik opmærksomhed for sine stiletter, giver nemlig nu svar på tiltale i et opslag på Facebook, hvor han har lagt et billede ud, hvor han står med Nina Munch-Perrins feminine stiletter i hånden, mens Nina står med hans sorte 'flodpramme' i hånden.

Til billedet skriver Kåre Quist følgende:

'Søndag brugte Politken en hel tv-anmeldelse på at kritisere min makker Nina Munch-Perrin, fordi hun har stiletter på i TV Avisen.

Normalt kommenterer jeg aldrig den slags. Men ... helt ærligt. En hel anmeldelse, der blandt andet stiller det åbenbart meget brændende spørgsmål. Hvorfor har hun højhælede sko på. Er hun på vej på natklub.

Så i går aftes lavede Nina og jeg et lille svar til den kære anmelder, der måske ikke går i høje, men snarere små sko.'