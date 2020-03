DR-værts feriemareridt: - Han skreg af smerte

Det, der skulle have været en hyggelig skitur for 'Versus'-værten Sofie Østergaard og hendes familie, endte i et smertehelvede og et logistisk mareridt, da hendes femårige søn, Villy, brækkede sit skinneben på en piste på det svenske skisportsted Åre.

- Det skete i fredags på andendagen på ski. Vi havde egentlig besluttet os for, at vi ville stoppe med at stå på ski for i dag, mens alle syntes, det var sjovt, fortæller Sofie Østergaard, der også er mor til Geo på to år.

- Pludselig kom min kæreste, Sebastian, kørende ned ad bjerget med vores søn i armene og råbte, at han havde brækket benet. Sebastian var slet ikke i tvivl, for han havde hørt lyden, da knoglen brækkede, siger hun.

Se også: DR-vært sagde op: Det har givet mig frihed

Bruddet gjorde afsindigt ondt på Villy, og lægerne på det lokale sygehus kunne da også konstatere, at skinnebennet var brækket helt over.

- Han fik gips på hele benet. Helt oppe fra låret og ned, fortæller Sofie Østergaard.

Ferie stoppede brat

Bruddet satte en brat stopper for skiferien, men med sådan et gipsben er det ikke bare lige at komme hjem, fandt de ud af.

- Han skulle ligge i sådan en strechter, så vi kunne ikke flyve hjem. Nattoget var også udelukket, så løsningen blev, at vi måtte tage en taxa fra Åre til Oslo og derfra Oslo-båden til København, fortæller hun.

Turen fra skisportsstedet til den norske hovedstad tog hele ni timer.

- Det var noget en tur - også med en toårig i bilen. Villy havde virkelig ondt. Han skreg af smerte. Vi gjorde alt for at berolige ham, men jeg måtte nogle gange kigge væk og græde, så han ikke så det, siger Sofie Østergaard og fortæller, at den voldsomme oplevelse først nu er ved at bundfælde sig.

- Vi var i sådan en form for undtagelsestilstand. Totalt i chok. Men han har det bedre nu. Vi nåede lige til tjek på Hvidovre, inden de lukkede ned og alt kun handler om corona, siger tv-værten, der kom hjem til København i tirsdags.

Se også: Efter opsigelse: Scorer stort DR-job

Hendes søn skal tilbringe de kommende uger med benet i gips i en kørestol.

- Det synes han heldigvis er ret sejt. Han var ret ærgerlig over, at han ikke kunne komme i børnehave, men nu ved han, at hans venner heller ikke er der på grund af coronaen.

Sofie Østergaard er dybt taknemmelig for den hjælp, familien har fået undervejs fra Åre til København.

- Alle har virkelig været seje til at hjælpe. Det betyder alt i sådan en situation, siger hun.