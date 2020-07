Drak to flasker vodka om dagen: - Hold kæft en forskel

Store mængder alkohol havde i den grad taget magten i 'Paradise Hotel'-deltageren Tobias Fribergs liv, før han for lidt mere end en måned siden sagde stop og røg på antabus.

Dengang fortalte han Ekstra Bladet, at han ofte kunne drikke to flasker vodka om dagen.

- Jeg ville starte dagen med vodka, og jeg ville vågne om natten med abstinenser og drikke vodka, fordi det gik hurtigere end med øl, sagde han.

I dag, onsdag, har Tobias Friberg været ædru i 41 dage.

- Dagene går jo, og der har ikke været noget alkohol i 41 dage nu, så det er super fedt. Hold nu kæft en forskel man kan mærke, lyder det fra realitystjernen.

- Hvad er det for en forskel?

- Jamen, bare generelt humøret. Jeg er meget mere positiv og kan overskue mange flere ting. Verden er lige pludselig ikke længere så sort. Jeg var bange for, at det ville komme til at føles kedeligt, men det er det ikke. Jeg træner hver dag og er begyndt på arbejde igen og lever bare det der stille og rolige gammelmands-liv, siger Tobias Friberg.

Tør ikke feste

Selvom Tobias Friberg nyder sin nye, stille tilværelse, er der skruet kraftigt ned for det sociale, efter han er stoppet med at drikke.

- Jeg kan sikkert godt tage med til fester, men jeg tør ikke. Jeg har egentlig ikke lyst til at omgive mig med folk, der drikker, lige nu. Men jeg kan meget godt lide at passe mig selv, jeg har ikke brug for andre mennesker. Det lyder måske lidt tough, men jeg har fødderne så solidt plantet på jorden, og jeg har styr på mine ting, siger han.

Tobias Fribergs fremtidsplaner er at arbejde som kok i København i et års tid, tage til udlandet lidt og senere uddanne sig til at arbejde som coach eller pædagog for unge med alkoholproblemer, fortæller han. Foto: Linda Johansen

Den alkoholfri hverdag har dog også bragt udfordringer med sig i Tobias Fribergs parfold.

- Min kæreste er lige blevet student, og det er jo lig med druk. Men vi aftalte, at hun drak én gang i løbet af den uge der. Jeg kunne da godt mærke, at det var lidt svært i starten, men jeg har jo sagt, at hvis hun skal være kæreste med mig, så duer det ikke bare at tage til en fest. Det skal planlægges, og så sover vi ikke sammen, og det er kun en gang om måneden

- Det lyder måske som om, at jeg vil bestemme over andre, og det vil jeg bestemt ikke, det er bare den præmis, man må gå ind på for at være sammen med mig, fortæller han.

110 procent

Foruden alkoholen forsøger Tobias Friberg for tiden også at kvitte smøgerne.

- Jeg har rigtig meget rygrad, og når jeg går ind i noget, så gør jeg det også 110 procent. Så om det gør en lille smule mere ondt ved at stoppe med at ryge, så tager jeg det med. Jeg ved jo også, at jeg kan ryge, hvis jeg vil. Det er min egen kamp, og jeg elsker at udfordre mig selv, siger han.

Behandlingen for alkoholmisbruget består ifølge Tobias Friberg i samtaler på det lokale afvænningssted. Han er ikke længere på antabus.