Kenneth står i gæld til halsen, men i stedet for at rette op på sit liv, flytter han fra problemerne

I over 12 år har 42-årige Kenneth fra Korsør ignoreret sin voksende gæld. Rudekuverterne er ikke blevet åbnet, men har i stedet hobet sig op både fysisk og mentalt.

Det har blandt andet ført til, at Kenneth pludseligt faldt om på sit arbejde. Lægerne mistænkte først en blodprop, men det stod hurtigt klart, at det var økonomisk stress, der havde knækket ham.

Når presset bliver for stort, flygter Kenneth fra problemerne ved at flytte til en ny adresse - et stunt han har gentaget fem gange over de sidste to år. Han er godt klar over, at gælden har hobet sig op, men han har intet overblik over hvor meget.

Kenneth får sig derfor et gedigent chok, da 'Luksusfældens' eksperter afslører, at han skylder svimlende 1.700.000 kroner væk - på trods af han ingenting ejer.

'Kæmpe klovn'

Da det er tid til at fremlægge Kenneths økonomi fra de seneste 12 måneder, er der i flere ubehagelige overraskelser i vente for ham.

Blandt andet kan eksperterne fortælle, at der skal ligge hele 19.500 kroner om måneden på posten 'misligholdt gæld'. Med en månedlig indtægt på 18.600 kroner efter skat, ser det derfor sort ud for den 42-årige korsørianer.

Når Kenneth har lidt ekstra på bankbogen, går pengene til hans døtre, som han forkæler med legeland, bowling og fastfood. Foto: TV3

- Lige nu føler jeg mig som en kæmpe klovn, konstaterer en grådkvalt Kenneth.

- Det kan jeg godt forstå, fordi når man kigger på din historik omkring din egen økonomi, så har du opført dig som en klovn. Så den følelse forstår jeg udmærket godt, du har, lyder svaret tørt fra ekspert Carsten Linnemann.

Kenneth situation gør, at eksperterne er alvorligt bange for, at de er kommet for sent til at hjælpe.

- Vi er her for at hjælpe dig, men for at sige det, som det er, så ved vi ikke, om det kan lade sig gøre, siger Carsten Linnemann.

