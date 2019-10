Drama i 'Luksusfælden': Troede han ville bukke under

Selvom det var kæresten Mikkel, der var hovedpersonen i aftenens afsnit af 'Luksusfælden', havde Steffanie store sommerfugle i maven, da programmet skulle optages.

- Jeg havde faktisk troet, at Mikkel ville bukke under og vælge at gå, men han blev, fortæller hun.

Det var specielt eksperternes til tider hårdhændede metoder, der gav Steffanie sved på panden.

- Nå man ser programmet iå fjernsynet, virker det meget skræmmende, hvordan de går til den, siger hun.

- Jeg frygtede nok, at de ville gå mere til ham. Mikkel sagde, at Carsten og Gustav (eksperterne, red.) var de strengeste, så jeg tænkte 'åh nej', men det var slet ikke så slemt, som jeg troede. Det kan godt være, de ser barske ud på tv, men jeg synes ikke, de var så slemme i virkeligheden.



Tidligere turde Steffanie ikke flytte sammen med Mikkel, fordi hun var bange for at blive trukket med ned af hans dårlige økonomi. Foto: TV3

I dag bor parret stadig sammen i den lejlighed, de flyttede ind i sidst i aftenens afsnit, og hvis man spørger Steffanie, er det en helt ny Mikkel, hun nu deler tag med.

- Han har fået mere styr på tingene end før, siger hun.

Og det er noget, der smitter af på kærlighedslivet. Før var de på nippet til at gå fra hinanden, men sådan ser det bestemt ikke ud længere.

- Jeg kan mærke, at forholdet er blevet bedre. Der er kommet mere ro på tingene, og vi kan bedre snakke om økonomi nu, end vi kunnet før, siger Steffanie.

- Det var lidt en elefant i rummet tidligere. Han er blevet mere åben. Nu tør han sige alt. Det gjorde han ikke, før eksperterne kom.

Hvis andre står i en lignende situation, vil Steffanie derfor ikke tøve med at anbefale dem at melde sig til programmet.

- Har man lignende problemer, er det dem, man skal få hjælp af, konstaterer hun.