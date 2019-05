Drama i Miss Danmark: Mister sin titel

Der er drama i Miss Danmark-organisationen.

Tara Jensen har fået frataget sin titel som Miss Danmark 2018, og organisationen advarer sponsorer om at samarbejde med hende fremover.

'Eftersom Tara Jensen har opført sig fuldstændigt i strid med de vilkår, der gælder for Miss Danmark og Miss World og dermed brudt såvel tillidsforhold som de forpligtelser, hun i et sådant forløb skal overholde, har det desværre været nødvendigt at henvende sig til virksomhedens advokat og bede om at stævne Tara Jensen med påstand om misligholdelse og groft krænkende handlinger imod konceptet samt misbrug af titel,' skriver Miss Denmark Team i en pressemeddelse.

Beskeden fik Tara Jensen først selv at vide, da pressemeddelelsen blev sendt ud.

- Det er så chokerende, at hun (Lisa Lents, direktør i Miss Danmark, red.) skriver det ud offentligt, før hun tager kontakt til mig. Og hun har stadig ikke taget kontakt til mig. Jeg så det kun, fordi mine veninder begyndte at skrive til mig om pressemeddelelsen, siger Tara Jensen.

Mobbe-anklager

I en tidligere version af pressemeddelelsen, som stadig frit kan findes på Facebook, beskyldes Tara Jensen for 'at angribe konceptet ved bl.a. at konstituere en hategruppe, rettet mod flere medlemmer af Miss Danmarks mentorteam, som i den forbindelse har været udsat for hetz og mobning.'

Man kan se den første udgave af pressemeddelelsen, hvis man først klikker på de tre prikker i hjørnet af opslaget og derefter på 'Vis redigeringshistorik'.

- Jeg ved slet ikke, hvor hun får det fra. Det er et fuldstændigt usmageligt opslag, siger Tara Jensen.

Tara Jensen indrømmer dog over for Ekstra Bladet, at der var en SnapChat-gruppe, hvor diverse Miss Danmark-deltagere skrev kritisk om direktøren Lisa Lents.

Direktøren i Miss Danmark, Lisa Lents, havde fuld tiltro til Tara Jensen som repræsentant for Miss Danmark. Men det er tilsyneladende vendt på en tallerken. Foto: Anthon Unger

Og kritisk, det er hun i den grad. Tara Jensen fortæller, at hun tidligere har gjort det klar over for organisationen, at hun ikke vil have noget med dem at gøre.

- Der er total social kontrol. Vi måtte ikke noget, med mindre Lisa Lents gav os lov. Jeg måtte ikke have mine egne meninger, og jeg skulle være hendes nikkedukke, siger hun og tilføjer:

- En af grundene, til at jeg nu står frem, er, at jeg gerne vil advare andre piger om det, der følger med. De skal vide, hvad de går ind til, for jeg vidste det ikke selv.

En advarsel

Er man blandt top 30-finalisterne i Miss Danmark-konkurrencen, får man en lang række goder og tøj, smykker og lignende til en værdi af 50.000 kroner.

'I den forbindelse vil vi benytte os af lejligheden til at advare potentielle sponsorer mod samarbejde med Tara Jensen, under reference til Miss Danmark organisationen og Miss Danmark samt Miss World Danmark titlen,' skriver Miss Denmark Team.

Louise Henriksen (tv.) sammen med Tara Jensen (i midten) kort inden Louise Henriksen kunne krones som vinder. Fem dage senere overdrog hun titlen til Tara Jensen, som skulle repræsentere Danmark i Miss World-finalen i Kina, hvor Vanessa Ponce fra Mexico vandt den store finale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Ritzau

- Det er bare helt hen i vejret. Det har jeg ikke nogen kommentarer til det, lyder Tara Jensens svar på den hårde kritik.

Ekstra Bladet ville gerne blandt andet have spurgt Lisa Lents, direktør i Miss Danmark, om, hvordan Tara Jensen har misbrugt sin titel, men direktøren ønsker ikke at udtale sig i sagen.