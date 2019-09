Drama inden premiere: Trækker stikket i sidste øjeblik

Sangerinden Anne Linnet og hendes team har med kort varsel afvist, at en række af hendes sange må bruges i musicalen 'Sanne - The Musical', der handler om Sanne Salomonsen, og som har premiere på torsdag i Tivolis Koncertsal.

Det skriver Berlingske.

Ifølge mediet skulle det være en gammel konflikt mellem de to sangerinder, der ligger til grund for, at Anne Linnets sange nu ikke må bruges i musicalen.

Se også: DR-vært afslører: Danske stjerner i nyt tv-program

Det afviser forestillingens producent, Thomas Langkjær, dog.

- Men vi har stadig tre af hendes sange med i forestillingen, og der er ingen dårlig stemning. Der har været et fint samarbejde. Anne kommer stadig og ser musicalen, og vi har stadig en taksigelse til hende i programmet, siger Thomas Langkjær til Berlingske.

I alt er det to af Anne Linnets sange, der ikke må bruges i musicalen. Sangene 'Den, jeg elsker', 'Uden dig' og 'Det er ikke det, du siger' vil derfor stadig være en del af showet.

Musicalen 'Sanne - The Musical' handler om Sanne Salomonsens liv og karriere. Foto: René Schütze

Handler om rettigheder

Over for Ekstra Bladet uddyber Thomas Langkjær sagen:

- Sagen er den, at vi fra starten af forestillingen havde tre af Annes sange med. På et tidspunkt fik vi lyst til at bruge to yderligere sange. Relativt sent i processen begynder vi at få styr på rettighederne. Men vi får så at vide, at sangene er lovet ud til en anden produktion, og forhandlingerne trak så ud, siger han og fortsætter:

- Derfor vælger vi at sige, at vi ikke kan bruge sangene, og det har selvfølgelig været til frustration for både skuespillere og instruktører.

- Så du kan afvise, at det skyldes en konflikt mellem Anne og Sanne, som Berlingske ellers har informationer om?

- Ja. Det her er på rettighedsniveau. Vi bruger andre af Anne Linnets sange, det er vi glade for, og vi har haft et fint samarbejde. Det her handler kun om, at sangene rettighedsmæssigt er lovet ud, og derfor traf jeg beslutningen om ikke at bruge dem for ti dage siden. Så jeg kan 100 procent sige, at det ikke handler om en konflikt mellem Anne og Sanne.

Anne Sanne Lis på Smukfests Bøgerscener. Foto: Per Lange

Ifølge Thomas Langkjær har de dog måttet ændre en del i musicalen forud for premieren, efter det stod klart, at de ikke kunne bruge alle Anne Linnets sange alligevel.

- Der har været en del, vi måtte ændre. Sådan er det, og vi arbejder altid med det frem til premieren. Man er indstillet på, at der hele tiden kommer ændringer.

Anne Linnet og Sanne Salomonsen var sammen med Lis Sørensen på turné i sommer som en del af samarbejdet Anne Sanne Lis. I den forbindelse gav de blandt andet koncert på Smukfest i Skanderborg.

'Sanne - The Musical', der handler om hele Danmarks rockmama Sanne Salomonsen og hendes liv, bliver blandt andet opført i Odense, Aalborg, Aarhus og Vejle.