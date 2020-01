Drama over årets bryster: - Mine er de største og flotteste

Du kan stadig nå det. KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Traditionen tro blev prisen for 'Årets bedste bryster' uddelt ved dette års 'Reality Awards', og her gik prisen til Sarah Tiedt, der medvirkede i sidste års udgave af 'Paradise Hotel'.

Hun var noget overrasket over, at det var hende, der løb med prisen.

- Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Mine bryster er jo ikke kæmpe, sagde hun med et stort grin fra scenen.

Sarah Tiedt på scenen, da hun modtog prisen. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet fangede hende umiddelbart efter prisen, og her var hun lutter smil:

- Ja, jeg er da meget glad! Så var de alle pengene værd, dengang jeg var 18, siger hun. Hun fortæller, at hun trods alt er gladere for at vinde den pris end den som 'Årets par'.

Det blev ikke til 'Årets bryster' til Mariyah, og det tog hun ikke helt pænt.

- De små bryster skal jo ikke have dårligt selvværd, men alle ved jo godt, at jeg har de største og flotteste bryster, fortæller hun, mens kæresten tager på dem og råber:

- Ja, se på dem, de er fandeme de flotteste, lyder det fra en tydelig stolt kæreste.

I kategorien var blandt andre Olivia Salo og Katrine fra 'Ex on the Beach', men også de måtte gå tomhændede hjem.