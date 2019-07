Drama på 'Paradise Hotel': Jeg havde lyst til at tæske ham

Et af de dramatiske højdepunkter i årets 'Paradise Hotel' var, da Jonass og Thomas blev taget i at planlægge Annes exit fra hotellet.

Det opdagede Teitur, og han endte i en voldsomt ophedet diskussion med Thomas.

- Jeg blev taget i en løgn for at sige det pænt. Og så prøver jeg at beskytte mig selv og reagerer voldsomt, så jeg håber, at Teitur vil stole på det, jeg siger, fortæller Thomas Møller, da Ekstra Bladet møder ham til årets finalefest.

Iskold luft: - Vi talte ikke sammen i tre måneder

Her erkender han, at diskussionen reelt var så alvorlig, som det fremstod på tv, og at han overvejede at pande Teitur en.

- Jeg tror ikke, at Teitur var så tæt på at ryge i flæsket på mig, men jeg må ærligt indrømme, og jeg aner ikke hvorfor, men jeg var ret tæt på at blive ret sur på Teitur, og jeg kunne mærke på mig selv, at det var en mærkelig følelse, for jeg havde egentlig lyst til at tæve ham, forklarer Thomas Møller om det dramatiske højdepunkt i sæsonen.

- Men jeg vidste godt, at det kommer jeg ikke nogle vegne med.

Thomas Møller mener, at ventetiden i 'Paradise Hotel' var 'rigtig slem'. Foto: Janus Nielsen

Alt i alt husker han tilbage på sin oplevelse med 'Paradise Hotel' som en positiv en af slagsen, men der var nogle ting, der kom bag på ham ved livet som realitydeltager.

- Når man sidder og ser det herhjemme, er der mange ting, man ikke lige forventer. Ventetiden er rigtig slem, og jeg troede egentlig, man var mere fri, end man egentlig er.

- Men selvfølgelig er det et program, man skal lave, og det er fjernsyn, der skal være spændende at se, siger Thomas Møller.

