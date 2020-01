Drama til vanvittig prisfest: Nægter at modtage pris

Christina fra 'Gift ved første blik' havde ingen intentioner om at modtage prisen for 'Årets bedste øjeblik', som hun vandt sammen med eksen Michael

Fredag aften vandt Michael Sommer og Christina Arenholt Nielsen prisen for 'årets bedste øjeblik' ved årets Reality Awards 2020.

Det var dog kun Michael Sommer, der ønskede at modtage den pris, og Christina blev stædigt siddende på sin plads i salen, da navnene blev råbt op.

Michael Sommer havde sin nye kæreste med. De har været sammen i tre uger. Foto: Anthon Unger

Efterfølgende fortalte Michael Sommer til Ekstra Bladet, at han er glad for at vinde prisen, fordi det er spændende, men at han er ked af, at Christina ikke ville med op.

- Vi snakkede lige hurtigt, og vi aftalte, at det var hende, der skulle tage den, hvis vi vandt.

Christina er nemlig med til Reality Awards, men undlod at gå med op på scenen.

- Jeg så hende lige, men vi snakker slet ikke, fortæller han.

Hans nye kæreste Maria havde dog ifølge ham intet problem med, at hun var til stede ved aftenenes fest.

Michael Sommer deltog i Reality Awards med sin nye kæreste, Maria. Foto: Jonas Olufson

Da Ekstra Bladet fangede Christina umiddelbart efter prisuddelingen, havde hun ikke lyst til at sige noget, men understregede, at hun ikke ville modtage prisen.

- Jeg har ikke lyst til at sige mere, sagde Christina venligt.

Efter deres medvirken i 'Gift ved første blik' fortsatte Michael og Christina som ægtefolk. Christina blev gravid, men parret valgte efterfølgende at gå fra hinanden, og Christina afbrød graviditeten.