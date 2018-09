Dramaet eskalerer i populært program: - Hun går så meget amok

Det er ikke altid, måske endda sjældent, at alt er fryd og gammen i realityprogrammet 'Forsidefruer'.

I seneste afsnit bliver 34-årige Gunnvør Dalsgaard og 48-årige Janni Ree rygende uvenner.

Det skulle ellers have været en hyggelig 'Glamping'-tur, som er en jetsetversion af camping.

- Det er hende, der bare råber og skriger. Jeg bliver mere og mere bare mundlam. Jeg tror, hun havde en dårlig dag, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Selvom stridspunktet egentlig ikke havde noget med den 48-årige forsidefrue at gøre personligt, var det alligevel hende, der spillede op til dans.

Hvem sladrede til Sarah-Louise?

Konfliktens kerne ligger i, hvad 27-årige Amalie Szigethy har sagt om den tidligere forsidefrue Sarah-Louise Christiansen. Det er nemlig ikke blevet mellem de fire forsidefruer, men er derimod blevet videregivet til Sarah-Louise.

Der er eftersigende kommet en trussel fra Sarah-Louise til Amalie efterfølgende

Janni mener, at der kun kunne være en måde, at de ting var kommet Sarah-Louise for øre, og det var gennem Gunnvør. Den 34-årige forsidefrue benægter dog alt.

- Jeg prøver gentagne gange at forklare, at jeg ikke sladrer til Sarah. At jeg ikke er alle de her ting, som hun beskylder mig for, siger hun i programmet.

Skænderiet eskalerer, og i programmet kan man kan høre, at Gunnvørs stemme begynder at knække.

- Jeg har aldrig nogensinde gjort dig noget (Janni Ree. red.), og du er så intrigant. Du gør mig så ked af det.

Stop så!

Til sidst går det også ude over kameramanden, som heldigvis har holdt sig på behørig afstand.

- Stop med at filme det lort, stop!

Under skænderiet står Gunnvør med sit barn Hugo på armen, hvilket måske ikke har set så godt ud på tv.

- Hun står med Hugo på armen, og det er heller ikke smart, når man tænker på, hun går rigtig meget op i børn. Det er lidt uheldigt. Jeg har ikke set Gunnvør råbe sådan før, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Det er ikke så smart

Sarah-Louise er ifølge Janni smidt ud af venindegruppen for stedse. Men de resterende forsidefruer kan heldigvis finde ud af at lappe venskaberne, når bølgerne går højt.

- Gunnvør og jeg er blevet venner igen, men med Sarah-Louise har det været psykisk terror. Som veninder kan man blive uvenner, men så er kunsten at blive gode venner bagefter. Der er 'no bad feelings', siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Janni vil dog ikke afsløre, hvem det er, der har sladret til Sarah-Louise. Der må man selv se programmet.

Ekstra Bladet har kontaktet Gunnvør Dalsgaard uden held.

