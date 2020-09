Dramatisk afslutning: Blev buhet på plads

Flankeret af bannere, kampråb og børn i travudstyr stemte aktionærerne i Billund Trav i går endegyldigt ja til Kjeld Kirk Kristiansens købstilbud på 58 millioner kroner.

Ved den ekstraordinære generalforsamling vendte 78 procent af stemmerne tommelen op til den 71-årige LEGO-boss’ tilbud om at købe travbanen.

Dermed mister Billund og omegns heste-entusiaster deres åndehul.

Ved udgangen af 2021 kører Kjeld Kirk Kristiansen sine bulldozere hen over travbanen, som han vil jævne med jorden for i stedet at opføre lejligheder i et storslået kommunalt byudviklingsprojekt.

Buhet på plads

Børge Mathiesen, der er mangeårig bruger af travbanen og modstander af et frasalg, begræder gårsdagens beslutning.

- Vi er skuffet og rasende, og det beviser jo nok engang, at det er de der fem-seks seks storaktionærer, der bestemmer det hele, siger han.

Ifølge Børge Mathiesen er KIRKBIs udstrakte hånd om hjælp til ponytravklubben værdiløs, fordi ponytravsporten i Billund ikke kan overleve uden en egentlig travsport at se op til. Foto: Anders Brohus

Omkring fem tog ordet under generalforsamlingen, hvor fronterne var trukket skarpt op.

Ikke mindst da en repræsentant for ja-sigerne blev buhet tilbage på plads, efter han argumenterede for et salg.

- Under mødet var der ingen tvivl om, at det var langt over halvdelen af de omkring 100 personer, der var til stede, ville stemme nej.

- Der var klapsalver til dem, der argumenterede for et nej, og der blev buhet over for dem, der ville stemme ja, fortæller Børge Mathiesen.

Rig på børn Med opbakning fra aktionærerne fratager Kjeld Kirk Kristiansen, der er blevet rig på børnelegetøj, omkring 25 børn deres fritidshobby, ligesom omkring 75 amatører ikke længere kan køre trav i Billund. Dertil er der tilknyttet trænere og travinteresserede. Tilbage i august meddelte bestyrelsen i Billund Trav A/S meddelte offentligheden, at Kjeld Kirk Kristiansen havde budt på banden. Tilbuddet satte sindene i kog blandt banens brugere, og en græsrodsbevægelse har siden da ført kampagne for et nej til Kjeld Kirk Kristiansens tilbud. Kampagnen har været rettet særligt mod Billund Trav A/S’ storaktionærerne, der blandt andre tæller Niels Hundebøl. I den forbindelse har det givet græsrodsbevægelsen hovedpine, at storaktionærerne har afvist at sælge deres aktier til græsrodsbevægelsen for mere end, hvad Kjeld Kirk Kristiansen har tilbudt.

Kjeld Kirk Kristiansens investeringsselskab KIRKBI, som formelt set er byder på travbanen, retter en udstrakt hånd mod ponytravklubben.

- Derudover vil vi gerne i dialog med Billund Pony Travklub om, hvorvidt vi kan hjælpe dem videre og eventuelt bidrage til at skabe nogle rammer, hvor børnene kan fortsætte med at dyrke deres hobby og sport, udtaler ejendomschef i KIRKBI, Steen Pedersen.

Over for Ekstra Bladet vil KIRKBI ikke gå i detaljer med, hvordan man vil hjælpe ponytravklubben videre.

Ligeledes vil KIRKBI heller ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvor stort et afkast KIRKBI forventer at få på investeringen i jorden, hvor Billund Travklub har huseret i 50 år.

