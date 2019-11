Dramatisk brud: - Jeg er ikke okay

Mandag annoncerede den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Elina Dahl, at hun og popstjernen Bro var gået fra hinanden. Det skete kun et par uger efter, at parret fortalte, at de stod til at skulle flytte sammen i en lejlighed i København.

Bruddet skete efter gentagne rygter om, at hitmageren har været Elina Dahl utro.

'Jeg får mange beskeder om det, endda haft personer jeg slet ikke kender, der har ringet mig op og spurgt. Så her har I et fælles svar, for jeg vil gerne have, der ikke er nogen forvirring omkring det. Jeg fik bare mine øjne op', skrev Elina Dahl i den forbindelse på sin Instagram-profil.

Siden da har Ekstra Bladet flere gange forsøgt at få en kommentar fra Bro, dog uden held, og der har ligeledes været stille fra ham på de sociale medier.

Nu tager han dog bladet fra munden.

Det sker på hans Instagram-profil.

'Jeg har fået 1000 beskeder, hvor folk spørger, om jeg er okay efter det, der er sket med mig og E (Elina red.) Selvfølgelig er jeg ikke okay, når man ikke er sammen længere. Man tager en facade på, så man virker glad, selv om ikke rigtig er det', siger Bro i en story på sin Instagram-profil, skriver han og fortsætter:

'Man vil gerne have folk til at tro, at man er glad, mens man i virkeligheden har det rigtig skidt. Man er ikke helt okay, men livet går videre på et tidspunkt', fortæller Bro ærligt og sender en hilsen til sin ekskæreste.

'Jeg håber det bedste for hende, for selvfølgelig skal hun have det godt igen'.

Bro står blandt andet bag hist som 'Sydpå' og 'Døgnrytme'. Foto: Mogens Flindt

Turbulent forhold

Parret, der mødte hinanden, da Bro tjekkede ind på 'Paradise Hotel' i 2017, har været genstand for en del debat og spekulationer om deres forhold den seneste tid.

Der blev især pustet ild i debatten efter et afsnit af dette års udgave af 'Paradise Hotel', hvor Kevin Andreasen tjekkede ind og endte med at hygge sig under lagnerne med deltageren Klara Montes.

Det fik flere seere til at spekulere i, hvorvidt Bro havde været Elina utro.

Efterfølgende afviste Bro dog, at han havde været Elina utro og forklarede i stedet, at de to ikke dannede par under optagelserne til realityprogrammet.

'Elina og jeg er stadig sammen den dag i dag. Jeg håber ikke, at mine handlinger har såret nogen og vil lige give jer et godt råd med på vejen: Hold fast i den I elsker. Kæmp for det! Et kys er flygtigt, men kærligheden er dyb. Den er svær at finde, så pas på den, skrev han på poetisk vis på Instagram efterfølgende.

Ikke verdens bedste kæreste

Som reklame for sin nye julesang 'Igen I År', som udkom for få dage siden, delte Bro endvidere en række ærlige opdateringer på sin Instagram-profil, hvor han fortalte, at han ikke altid har været den bedste kæreste.

'Jeg ved godt, at jeg ikke har været verdens bedste ven, verdens bedste kæreste eller verdens bedste søn i det her år. Derfor har jeg skrevet en julesang om det', lød det blandt andet fra den lyshårede hitmager.

I julesangen går Bro da også til bekendelse:

- Alt det jeg ønsker, det er hende, men jeg har måske været lidt slem i år, synger Bro blandt andet.

